'Halk TV satıldı' iddiası

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yaptığı Halk TV'nin satıldığı iddia edildi.





Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'in Youtube üzerinden yayın yapan kanalı Bizim TV, Halk TV'nin satıldığını ileri sürdü.





Bizim TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir süredir satılacağı konuşulan Halk TV'nin, eski CHP lideri Deniz Baykal tarafından CHP'li işadamı Doruk Bulut'a satıldığı öğrenildi. İngiltere'de yaşayan Türk iş adamı Cafer Mahiroğlu'nun Doruk Bulut'a Halk TV'yi alması için finansal destek verdiği belirtiliyor" denildi.





"2 milyon dolar artı 3,5 milyon TL"





Halk TV'nin ne kadara satıldığına ilişkin merak edilen soruya ise yapılan ikinci paylaşımda yanıt verildi.





Bizim TV'nin paylaştığı ikinci mesajda, "Halk TV'nin 2 milyon dolar artı 3,5 milyon TL borcuyla satıldığı öğrenildi" denildi.





Daha önce CHP'den Silivri Belediye Meclisi üyeliği yapan Doruk Bulut'un ticaretle uğraştığı belirtilirken, Cafer Mahiroğlu'nun desteğiyle kanalın satış işleminin gerçekleştiği iddia edildi.





Öte yandan, kanalı satın aldığı söylenen iş insanlarının "Muharrem İnce'ye yakın isimler" olduğu da öne sürüldü.





Kanal yöneticileri ve satın aldığı öne sürülen isimler suskunluklarını koruyor.