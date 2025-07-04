Samanyolu Haber /Gündem / Halk TV ve Sözcü TV, 10 gün boyunca karartılacak! /04 Temmuz 2025 01:31

Halk TV ve Sözcü TV, 10 gün boyunca karartılacak!

Halk TV'ye verilen 10 gün ekran karartma cezası kanala tebliğ edildi. Yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde Halk TV salı gecesi karartılacak. SÖZCÜ TV hakkında RTÜK tarafından verilen daha önce verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütme durdurma kararı da durduruldu. SÖZCÜ TV de 10 gün karartılıyor.

SHABER3.COM

RTÜK'ün Halk TV'nin verdiği 10 gün ekran karartma cezası kanala tebliğ edildi.

8 Temmuz Salı 24.00'da Halk TV 10 günlüğüne karartılacak.

Eğer yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa, Halk TV karartılacak.

RTÜK, Halk TV'ye karartma cezası "Toplumu kin ve nefrete tahrik" suçlaması kapsamında vermişti.

Aynı suçlamayla bir kez daha ceza almış olan Halk TV, önümüzdeki 1 yıl içinde aynı maddeden bir kez daha ceza alırsa lisansı tümüyle iptal edilecek.

HALK TV'YE NEDEN CEZA VERİLMİŞTİ?

RTÜK,  Halk TV’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor" ve "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik" ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası vermişti.

SÖZCÜ TV DE KARARTILIYOR

Ankara 7. İdare Mahkemesi SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. SÖZCÜ TV ekranları 8 Temmuz Salı gece yarısından itibariyle kararacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halk TV ve Sözcü TV, 10 gün boyunca karartılacak! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:56:39