Halk TV ve Sözcü TV, 10 gün boyunca karartılacak!

Aynı suçlamayla bir kez daha ceza almış olan Halk TV, önümüzdeki 1 yıl içinde aynı maddeden bir kez daha ceza alırsa lisansı tümüyle iptal edilecek.









SÖZCÜ TV DE KARARTILIYOR

RTÜK'ün Halk TV'nin verdiği 10 gün ekran karartma cezası kanala tebliğ edildi.8 Temmuz Salı 24.00'da Halk TV 10 günlüğüne karartılacak.Eğer yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa, Halk TV karartılacak.RTÜK, Halk TV'ye karartma cezası "Toplumu kin ve nefrete tahrik" suçlaması kapsamında vermişti.RTÜK, Halk TV’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor" ve "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik" ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası vermişti.Ankara 7. İdare Mahkemesi SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. SÖZCÜ TV ekranları 8 Temmuz Salı gece yarısından itibariyle kararacak.