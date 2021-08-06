Samanyolu Haber /Gündem / Halk Tv yanını basanların Mehmet Ağar'la fotoğrafı ortaya çıktı /06 Ağustos 2021 13:14

Halk Tv yanını basanların Mehmet Ağar'la fotoğrafı ortaya çıktı

Halk TV'nin yangın gündemiyle Muğla İçmeler'de gerçekleştirdiği canlı yayına saldıran ismin eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile fotoğrafı ortaya çıktı.

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Halk Tv'nin, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler'de yapılan canlı yayınında tepki çeken anlar yaşandı.

"Gökmen Karadağ ile Açıkça" programının canlı yayınına bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Canlı yayın sırasında yayına girmeye çalışan kişiler, "Yanlış şeyler konuşulduğunda engelleriz" dedi.

Saldırının ardından yayına devam eden Gökmen Karadağ, Gökmen Karadağ, "Burası herkese ve her görüşe açık bir platform. Elbette ne diyeceğini bilemeyeceğimiz insanları doğrudan canlı yayına alamayız. Verdiğimiz kısa arada kendilerine ne söylemek istiyorsanız söyleyin yayın başladığın da ben bunları ileteceğim dedim. Israrla yayına katılmak istediler. Bunun mümkün olamayacağını defalarca ilettim. Bunun üzerine yayın yapmamıza engel oldular." ifadelerini kullandı.

AĞAR İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Yayını basan ve isimleri Mert Topaloğlu, Bilal Topaloğlu, Şeyhmus Urebe, Sertan Yüce, Fatih Çoban olduğu öğrenilen 5 kişi gözaltına alındı.

Sertan Yüce'nin ise devlet-mafya-uyuşturucu uçgeninde adı geçen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile fotoğrafı ortaya çıktı.


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