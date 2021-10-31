Samanyolu Haber /Medya / Halk TV yayın yönetmeninden açıklama geldi: Bir yere gidemez /31 Ekim 2021 22:54

Halk TV yayın yönetmeninden açıklama geldi: Bir yere gidemez

Halk TV yayın yönetmeni Suat Toktaş'tan 'deki kanaldaki görevinden ayrıldığını açıklayan Gökmen Karadağ ile ilgili bir açıklama geldi.

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Halk TV'deki görevinden ayrıldığını açıklayan Gökmen Karadağ ile ilgili olarak kanalın yayın yönetmeni Suat Toktaş'tan yeni bir açıklama geldi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Toktaş, "Gökmen Karadağ ile konuştuk. O Halk TV’nin temel direklerinden biridir. Kırmışız. Düzelttik. Bir yere gidemez" ifadelerini kullandı.

"Açıkça" programının sunucusu Gökmen Karadağ'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı ayrılık açıklamasının ardından, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'tan yeni bir açıklama geldi.

Karadağ ile konuştuklarını belirten Toktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İş yaşamı bu. Yanlışlar yapabiliyoruz. Gökmen Karadağ ile konuştuk. O Halk TV’nin temel direklerinden biridir. Kırmışız. Düzelttik. Bir yere gidemez. Meraklanan çok oldu. Birlikteyiz yine. Bu akşam 20.00’de bekleriz" ifadelerini kullandı.

Gökmen Karadağ, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Hoşça kalın dostlarım. Katkınız için, desteğiniz için umudunuz için çok teşekkürler" diyen Kardağ, mesajının devamında, "Hiçbiri boşa gitmedi merak etmeyin. Gerçek eninde sonunda kazanacak bu ülkede ama o zafer döneme göre kalıba girenlerin zaferi olmayacak."
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