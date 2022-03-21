Halk TV'de ayrılık kararı

Halk TV'nin ekran yüzleri arasında yer alan Emin Çapa ve Özlem Gürses ile kanal yönetiminin yollarını ayrıdığı açıklanmıştı. Söz konusu ayrılık kararının gerekçesi ise kanal yönetimi ve Emin Çapa tarafından farklı şekillerde açıklandı.Özlem Gürses ve Emin Çapa Halk TV'den ayrıldıklarını duyurdu. Halk TV, "kişisel YouTube kanallarında yaptıkları paralel yayınlara son vermelerini" istediklerini belirterek, Gürses ve Çapa ile yollarını ayırdıkları açıklaması yaptı. Emin Çapa ise Youtube kanalını kapatmadığı için yollar ayrıldı" ifadesinin tam olarak doğruyu yansıtmadığını belirterek "Kanal yönetimi, youtube kanalımızı HalkTV çatısı altına getirmemizi ve böylece kendisini bir platform (MCN) olarak konumlamayı istiyor. Ama burada da bir şart ileri sürüyor, 'Kanal gelirinizin yarısını bana vereceksiniz' İşte ipin koptuğu nokta bu" dedi.Halk TV'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bazı internet sitelerinde Özlem Gürses ve Emin Çağa ile Halk TV arasında yapılan görüşmelere ilişkin çıkan haberler üzerine izleyicilerimize saygı gereği açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Halk TV, kurumsallaşma yolunda bir adım daha atarken, uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak, tüm ekran yüzlerinden kişisel YouTube kanallarında yaptıkları paralel yayınlara son vermelerini istedi. Özlem Gürses ile Emin Çapa bu teklifi ve önerilen diğer ara formülleri de kabul etmeyince, ne yazık ki yollar ayrıldı. Kendilerine bugüne kadarki emek ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla"