Samanyolu Haber /Medya / Halk TV'de ayrılık kararı /21 Mart 2022 21:59

Halk TV'de ayrılık kararı

Halk TV'nin ekran yüzlerinden Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolların ayrıldığı, söz konusu kararın ise iki ismin kanal ile paralel yayın yaptıkları YouTube kanallarını kapatmak istememeleri olarak açıklandı. Emin Çapa ise söz konusu açıklamayı yalanlayarak, "Kanal yönetimi, youtube kanalımızı HalkTV çatısı altına getirmemizi ve böylece kendisini bir platform (MCN) olarak konumlamayı istiyor. Ama burada da bir şart ileri sürüyor, 'Kanal gelirinizin yarısını bana vereceksiniz' İşte ipin koptuğu nokta bu" dedi.

SHABER3.COM

Halk TV'nin ekran yüzleri arasında yer alan Emin Çapa ve Özlem Gürses ile kanal yönetiminin yollarını ayrıdığı açıklanmıştı. Söz konusu ayrılık kararının gerekçesi ise kanal yönetimi ve Emin Çapa tarafından farklı şekillerde açıklandı.
 Evrensel'de yer alan habere göre Özlem Gürses ve Emin Çapa Halk TV'den ayrıldıklarını duyurdu. Halk TV, "kişisel YouTube kanallarında yaptıkları paralel yayınlara son vermelerini" istediklerini belirterek, Gürses ve Çapa ile yollarını ayırdıkları açıklaması yaptı. Emin Çapa ise Youtube kanalını kapatmadığı için yollar ayrıldı" ifadesinin tam olarak doğruyu yansıtmadığını belirterek "Kanal yönetimi, youtube kanalımızı HalkTV çatısı altına getirmemizi ve böylece kendisini bir platform (MCN) olarak konumlamayı istiyor. Ama burada da bir şart ileri sürüyor, 'Kanal gelirinizin yarısını bana vereceksiniz' İşte ipin koptuğu nokta bu" dedi.

Halk TV'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bazı internet sitelerinde Özlem Gürses ve Emin Çağa ile Halk TV arasında yapılan görüşmelere ilişkin çıkan haberler üzerine izleyicilerimize saygı gereği açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Halk TV, kurumsallaşma yolunda bir adım daha atarken, uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak, tüm ekran yüzlerinden kişisel YouTube kanallarında yaptıkları paralel yayınlara son vermelerini istedi. Özlem Gürses ile Emin Çapa bu teklifi ve önerilen diğer ara formülleri de kabul etmeyince, ne yazık ki yollar ayrıldı. Kendilerine bugüne kadarki emek ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halk TV'de ayrılık kararı Sonraki Haber >>

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:44:11