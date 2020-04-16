Samanyolu Haber /Medya / Halk TV'de kritik istifa! /16 Nisan 2020 11:39

Halk TV'de kritik istifa!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanı Deniz Baykal'ın Halk TV'yi işadamı Cafer Mahiroğlu'na satmasının akabinde genel yayın yönetmeni olarak iş başı yapan Sedat Bozkurt istifa etti.

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Halk TV, 2019 yılı aralık ayında işadamı Cafer Mahiroğlu'na satılmıştı. Bu esnada Halk TV'nin genel yayın yönetmenliği görevini ise FOX TV'nin eski Ankara temsilcisi Sedat Bozkurt üstlenmişti.

Gazeteci Talat Atilla’ya açıklama yapan Bozkurt, "26 Ocak’ta küçük bir operasyon geçirdim, 31 Ocak tarihinde de Halk TV ile ilgili kararımı kanalın yeni sahibine bildirdim. Fiilen Halk TV ile ilişkimi 26 Ocak’ta, resmen raporumun bittiği gün bitirdim.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sedat Bozkurt, Halk TV ile yollarını ayırdı.
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Bozkurt, kararı niye açıklamadığı sorusuna ise, "Kanalın sahibi Cafer Bey’in ricası üzerine bunu açıklamadım. Halk TV ile herhangi bir ilişkim 2,5 aydır söz konusu değil. Yeni sahibi ile çalışanlara başarılar dilerim." cevabını verdi.
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