Halk TV'de sürpriz istifa!

Aralarında gazeteci Uğur Dündar’ın da bulunduğu birçok ismin istifası ve satış iddiaları ile gündeme gelen Halk TV’de, Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker görevinden istifa etti.





Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker istifasını şahsi Twitter hesabında duyurdu.





Asker, "Küçük bir duyuru. Halk Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevimden kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.





HALK TV, DENİZ BAYKAL'A AİT





Çoğunluk hisseleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanı Deniz Baykal'ın elinde bulunan Halk TV'nin satıldığı iddia ediliyor.





Deniz Baykal'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini ifa ettiği Halk TV'nin İngiltere'de yaşayan işadamı Cafer Mahiroğlu'na 2 milyon dolar artı 3,5 milyon TL borcuna karşılık satıldığı iddia edildi. Bazı CHP'li yöneticilerin satışta tavassut ettiği iddia edildi.





Satışın yüzde 90 tamamlandığı iddia edilirken pazarlıkların hala sürdüğü söylendi.





Halk TV'nin eski genel müdürü Şaban Sevinç'in Youtube üzerinden yayın yapan Bizim TV'sinin ise sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu'nun mali desteğiyle CHP'li işadamı Doruk Bulut'a satıldığı belirtildi.







Londra'da ikamet eden işadamı Cafer Mahiroğlu'nun Halk TV'nin satın alınmasında mali destek verdiği iddia ediliyor.





CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?





1966 Sivas doğumlu olan Mahiroğlu İngiltere'de "Select" isimli tekstil firmasının sahibi olarak tanınıyor.





İngilizce öğrenmek amacıyla 1980'lerin sonunda İngiltere'ye giden Mahiroğlu, uzun yıllar konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra daha önce çalışanı olduğu, konfeksiyon atölyesini satın alarak patronluğua soyundu.





1991 yılında Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticisi konumuna geldi.





2007'de mali krize giren İngiltere'nin ünlü markası Select'i satın alan Mahiroğlu'nun 350'ye yakın mağazası bulunuyor.





FORBES, "YENİ ASİL NADİR" BAŞLIĞINI ATTI





İngiltere'nin en zengin 100 insanı arasında adı geçen Mahiroğlu batık markaları alması ile ünlü. 2008'de de Markafoni adlı online alışveriş sitesini satın almıştı.





Uluslararası iş ve ekonomi dergisi Forbes'in Türkiye versiyonu 2016 yılında Kasım sayında İngiltere'deki Cafer Mahiroğlu'nun hikâyesini kapak yaptı.





Forbes dergisi, Mahiroğlu'nun başarı hikâyesini "Türk Kumaşı", "Yeni Asil Nadir" başlığı ile Kasım sayısında kapağına taşıdı.



