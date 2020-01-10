Samanyolu Haber /Medya / Halk TV'den Eren Erdem kararı /10 Ocak 2020 13:03

Halk TV'den Eren Erdem kararı

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yakın çizgide yayın yapan Halk TV'de eski CHP milletvekili Eren Erdem hakkında ilginç bir karar alındı.

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Halk TV'de ekranlara gelen “Şimdiki Zaman Siyaset” isimli programda sürpriz bir değişikliğe gidildi. 

Gürkan Hacır'un sunduğu programa Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz ve Eren Erdem daimi konuk olarak katılıyordu.

HALK TV KARARI İLETTİ

Edinilen bilgiye göre Eren Erdem programdan çıkarıldı. Artık programda yer almayacağı bilgisi bugün Erdem'e iletildi.

Yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden tahliye olan Erdem’in Canan Kaftancıoğlu’na karşı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na aday olacağı iddia ediliyor.
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