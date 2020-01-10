Halk TV'den Eren Erdem kararı

Halk TV'de ekranlara gelen “Şimdiki Zaman Siyaset” isimli programda sürpriz bir değişikliğe gidildi.
Gürkan Hacır'un sunduğu programa Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz ve Eren Erdem daimi konuk olarak katılıyordu.
HALK TV KARARI İLETTİ
Edinilen bilgiye göre Eren Erdem programdan çıkarıldı. Artık programda yer almayacağı bilgisi bugün Erdem'e iletildi.
Yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden tahliye olan Erdem’in Canan Kaftancıoğlu’na karşı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na aday olacağı iddia ediliyor.