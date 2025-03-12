Samanyolu Haber /Gündem / Halk TV'den krizde geri adım: ROK röportajını kaldırdı /12 Mart 2025 11:09

Halk TV'den krizde geri adım: ROK röportajını kaldırdı

AKP yandaşı Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halktv'de yayına çıkması büyük krize sebep oldu. Tartışmaların ve istifaların ardından Halktv geri adam attı.

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AKP’ye yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’nin YouTube kanalında yayınlanan röportajıyla ilgili video istifa ve tepkilerin ardından kaldırıldı.  “Öcalan eve çıkmayı reddetmiş” kapak fotoğraflı yayını izlemek isteyenler, YouTube’da “Video bulunamadı” uyarısı ile karşı karşıya kaldı.

Halk TV’nin, dün YouTube hesabında PKK lideri Abdullah Öcalan’la yürütülen ‘yeni çözüm süreci’ konusunda Rasim Ozan Kütahyalı röportaj yayınlandı. Röportaj, Halk TV’nin sosyal medya hesaplarından “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadeleriyle duyuruldu.

Ancak söz konusu röportaj Halk TV’deki bazı gazeteciler tarafından tepkiyle karşılandı. Dün önce Serpil Yılmaz, ardından Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan’dan oluşan “Kayda Geçsin” ekibi ile Barış Terkoğlu kanaldan ayrılmıştı.
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