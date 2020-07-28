Samanyolu Haber /Gündem / Halk TV''nin karartma cezasına durdurma kararı çıktı /28 Temmuz 2020 20:30

Halk TV''nin karartma cezasına durdurma kararı çıktı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Halk TV’ye verdiği beş günlük ekran karartma cezasına Ankara 3’üncü İdare Mahkemesince oy birliği ile yürütmeyi durduruma kararı verildi.

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RTÜK, Halk TV’ye 5 günlük ekran karartma cezası vermiş ve bu ceza pazartesi günü Halk TV’ye 1 Ağustos’ta uygulanmak üzere tebliğ edilmişti. 

Bunun üzerine RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp, kararı, söz konusu suçlamada yer alan Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik bir itham olarak kabulünün mümkün olmadığını belirterek ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi istemiyle yargıya taşımıştı.

Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi, Halk TV’ye verilen beş günlük karartma cezasının yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kararda, “Yürütmenin durdurulma isteminin bağlantı hakkında verilen kararın kesinleşip mahkememizce yeniden bir karar verilinceye kadar geçici olarak kabulüne, bu kararın tebliğini izleyen 7 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Tebliğin geldiği gün Halk TV avukatları yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için mahkemeye başvurmuştu.  Mahkeme kararını RTÜK üyesi İlhan Taşçı Twitter hesabından paylaştı.
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