Samanyolu Haber /Gündem / Halk TV'nin Marmaris'teki canlı yayınına saldırı /06 Ağustos 2021 09:36

Halk TV'nin Marmaris'teki canlı yayınına saldırı

Halk TV'nin Marmaris İçmeler'de yangınlarla ilgili yaptığı canlı yayın sırasında konuklara ve televizyon ekibine saldırı gerçekleşti.

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Televizyonun paylaştığı görüntülerde dışarıdan gelen en az beş kişinin sandalyede oturan gazetecilere ve konukların üzerine yürüdüğü görülüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren gruptan beş kişi gözaltına alındı.

Halk TV'de yayınlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça programında konuk olarak gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel, avukat Salim Şen ve bir CHP Muğla milletvekilinin de olduğu yayına saldırı gerçekleştirildi.

Saldırganlar önce canlı yayın sırasında, "Efendice konuşmak istiyoruz" diyerek yayına girdi; ardından programı sunan gazeteci Gökmen Karadağ araya gittiklerini duyurdu.
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