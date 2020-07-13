Halk TV'nin yayını gitti, açıklama geldi

Halk TV yayını Ana haber bülteni sırasında naklen yayında kesilince izleyiciler sosyal medyada kesilmenin nedenini merak etmeye başladı. Kanaldan yapılan açıklamada, kesintinin teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.





Kesilmenin RTÜK'ün 5 günlük yayın durdurma cezası ile ilgili olduğunu düşünen Halk TV izleyicileri sosyal medyadan duruma tepkisini dile getirdi.





Halk TV'den açıklama





Halk TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kapanmanın teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilerek;" Ankara yayın merkezimizdeki teknik bir sorundan dolayı yayınımız kesilmiştir. Kısa bir süre içinde sorunu çözeceğimizi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.



