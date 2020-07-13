Samanyolu Haber /Gündem / Halk TV'nin yayını gitti, açıklama geldi /13 Temmuz 2020 22:03

Halk TV'nin yayını gitti, açıklama geldi

Halk TV'nin yayını ana haber bülteni sırasında kesildi. Kesintinin sebebi merak konusu olurken kanaldan gelen açıklamada kesintinin sebebi teknik arıza olarak açıklandı.

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Halk TV yayını Ana haber bülteni sırasında naklen yayında kesilince izleyiciler sosyal medyada kesilmenin nedenini merak etmeye başladı. Kanaldan yapılan açıklamada, kesintinin teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Kesilmenin RTÜK'ün 5 günlük yayın durdurma cezası ile ilgili olduğunu düşünen  Halk TV izleyicileri sosyal medyadan duruma tepkisini dile getirdi. 

Halk TV'den açıklama

Halk TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kapanmanın teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilerek;" Ankara yayın merkezimizdeki teknik bir sorundan dolayı yayınımız kesilmiştir. Kısa bir süre içinde sorunu çözeceğimizi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

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