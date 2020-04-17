Halk TV'nin yeni genel yayın yönetmeni belli oldu

Halk TV'nin yeni genel yayın yönetmeni Suat Toktaş oldu. Toktaş Haber Global'i kurduktan sonra kanalla yollarını ayırmıştı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Halk TV'de Sedat Bozkurt'un 3 ay önce yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle görevini bırakmasının ardından boşalan genel yayın yönetmenliği görevine Suat Toktaş getirildi. Toktaş son olarak Haber Global'i kurup yayına geçirdikten sonra kanalla yollarını ayırmıştı.





Öte yandan Halk TV'nin bir ay içinde merkezini Ankara'dan İstanbul'a taşıyacağı öğrenildi.













Suat Toktaş kimdir?





1968 Elazığ doğumlu Suat Toktaş, 1988 yılında Ankara’da Günaydın Gazetesi’nde muhabir olarak mesleğe başladı. 3,5 yıllık yazılı basın deneyiminin ardından televizyon sektörüne geçti. HBB, Star, Kanal D, ATV ve BRT gibi kanallarda toplumsal olaylar, çalışma hayatı, siyaset ve Meclis muhabirliği, ardından editörlük yaptı. 1999 yılında CNN Türk’e geçen Suat Toktaş, kanalda önce Ankara, ardından İstanbul’da editörlük ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu. 10 yıllık CNN Türk deneyiminin ardından Habertürk Televizyonu’na geçen Toktaş, 5 yıl boyunca haber merkezinin başındaydı. Habertürk’ten ayrıldıktan sonra Haber Global kanalını kuran Toktaş, daha sonra kanalla yollarını ayırdı.