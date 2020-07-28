Samanyolu Haber /Medya / Halk TV'ye karartma tebliğ edildi /28 Temmuz 2020 12:08

Halk TV'ye karartma tebliğ edildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 5 günlük ekran karartma kararını Halk TV'ye tebliğ etti.

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Halk TV avukatları 16'ncı İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için müracaat etti.

RTÜK'ün Halk TV hakkında aldığı 5 günlük ekran karartma kararı televizyonun elektronik tebligat adresine tebliğ edildi. 

Ceza kararı, Halk TV program yapımcısı ve sunucusu Ayşenur Arslan ve programın canlı yayın konuğu Hüsnü Mahalli'nin hükümetin dış politikasına dair eleştirilerine dayandırıldı. 

5 GÜN BOYUNCA EKRANI KARARTILACAK

Yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa, Halk TV ekranları, 1 Ağustos cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren 5 gün süreyle kararmış olacak.

RTÜK'ün kararını İlhan Taşçı ve Okan Konuralp yargıya taşımış, Tele1 için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. 
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