Samanyolu Haber /Gündem / Halk TV'ye verilen ekran karartma cezasında yeni gelişme /27 Temmuz 2020 21:38

Halk TV'ye verilen ekran karartma cezasında yeni gelişme

RTÜK tarafından Halk TV'ye verilen 5 günlük cezanın kanala tebliğ edildiği bildirildi. Kanal yönetimi ise avukatları aracılığıyla söz konusu cezaya itirazda bulundu.

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RTÜK’ün 5 günlük karartma kararı Halk TV’ye tebliğ edildi. Kanalın avukatları yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için başvuru yaptı.

Halk TV, RTÜK’ün aldığı 5 günlük ekran karartma kararının kanala tebliğ edildiğini, ceza kararının Halk TV program yapımcısı ve sunucusu Ayşenur Arslan ve programın yayın konuğu Hüsnü Mahalli'nin hükümetin dış politikasına dair eleştirilerine dayandırıldığını açıkladı.

Halk TV avukatları 16. İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için başvuru yaptı. Yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa, Halk TV ekranları, 1 Ağustos Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan geceden itibaren 5 gün süreyle kararmış olacak.

RTÜK’ün kararında Halk TV'nin, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz maddesini ihlal ettiği” ileri sürüldü.

RTÜK'ün kararını İlhan Taşçı ve Okan Konuralp yargıya taşımış, Tele1 için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
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