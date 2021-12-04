Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

İstanbul’un Kartal ilçesinden SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştırılan görüntülerde Halk Ekmek büfesi önünde ucuz ekmek almak için vatandaşların yağmur altında uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.





“İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM”





Görüntüleri çeken bölge sakini, “İlk defa böyle bir şey gördüğüm için kayıt etme ihtiyacı hissettim. Şu anda savaş yok bir şey yok millet ekmek kuyruğunda. Herhalde bu görüntüler en son savaş yıllarında çekilmiştir. Ben 50’ye yakın ülke gezdim. Hiçbirinde böyle bir vaziyet görmedim. Yaşlı başlı insanlar ucuza ekmek alayım diye yağmurun altında bekliyorlar. Hatta sıra kavgası bile çıktı. Yıl 2021, 2022’ye gidiyoruz ve yağmurun altında, corona döneminde ucuza kuru ekmek kuyruğu var. Bunun bir mantığı yok” diye konuştu.