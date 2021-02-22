Halka korona ayarı veren Profesör AKP kongresinde 'yakalandı'

Sözcü’de yer alan habere göre, Ordulular, virüsün ilde zirveye çıktığı bir dönemde yüzlerce kişinin bulunduğu AKP kongresine katılan Enginyurt'a, “Bunları söyleyenin kongrede ne işi var?” diyerek tepki gösterdi.



“Demokrasimizin de kan ağlamaması adına”

Enginyurt ise kendini şu sözlerle savundu:

“1 senedir kongreler ertelendi. Nasıl esnaf kan ağlıyorsa, demokrasimizin de kan ağlamaması adına kongreler düzenlenmiştir.”

Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun Bakanlığın ilk beşinde

Sağlık Bakanlığı'nın en son açıkladığı ‘illere göre korona vaka sayısı' tablosunda Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun ilk 5 sırada yer aldı. SP Giresun İl Başkanı Abdülkadir Bektaş, “Bunun sebebi AK Parti'nin yapmış olduğu il kongresi. Camilerde insanların yan yana saf tutması yasak. Ama AK Parti'nin kongresinde salonları lebaleb doldurmak serbest. Valimiz “Tedbirleri sıkılaştıralım” dedi. Valim, bugün yine AK Parti'nin gençlik kolları kongresi vardı. Buna neden müsaade ediliyor? Müsaade edildiği için ilimizde salgın yayılıyor” diye konuştu.

NE DEMİŞTİ?

"Ha gayret birinci olmak için çaba gösterelim"





Prof. Dr. Enginyurt, vaka artışındaki nedenin sosyal mesafe kuralına uyulmamasından kaynaklandığını belirterek, “Sosyal mesafe kuralına katiyetle uyulmamıştır. Herkes bir arada olmaya, toplantılarına, evlerde buluşmalara, düğünlere, cenazelere gitmeye devam etti ve sosyal mesafe kuralı uygulanmadığı için Karadeniz, Türkiye’de bölge olarak birinci olmuştur. Ordu da Türkiye sıralamasında üçüncü sırada yer almıştır. Ha gayret birinci olmak için çaba gösterelim. Maalesef üzülerek söylüyorum bunu; sayın cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi mart ayında kısıtlamalar kaldırılacak ama ben Ordu ve Karadeniz sahiline özel ve daha aşırı bir kısıtlama geleceğini bekliyorum. Ne yaptı Karadenizli vatandaşlar? Kendi ayaklarına sıktılar” diye konuşmuştu





"Laz inanıdının cezasını hep birlikte ödeyeceğiz"





Caddelerin tıklım tıklım olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Enginyurt, “Caddeler tıklım tıklım. Ne işiniz var dediğinizde; hiçbirinin bir işi yok. Alışverişe dahi çıkmıyorlar, sadece sosyalleşmek için çıkıyorlar. Hani şu insanlar bir yıl dişlerini sıksalardı, sağlık çalışanlarının emekleri boşa çıkmayacaktı. Burada topyekun emekleri boşa çıkartan maalesef vatandaşlarımızdır. Bundan sonra söylenecek çok da söz kalmıyor. Cumartesi, pazar günleri kısıtlamaları zaten var ama kısıtlamaya rağmen vatandaşlar kısıtlamaya uymuyor” ifadelerini kullanmış ve “Karadenizlilerin Laz inadı tuttu. Laz inadının cezasını hep birlikte çekeceğiz” demişti.





"Çok ağır cezalar getirilmeli"





Kurallara uymayan kişiler için ağır cezaların uygulanması gerektiğini ifade eden Enginyurt, kent için alınması gereken önemlerle ilgili şöyle konuşmuştu:





“Sosyal mesafeyi bozacak her türlü hareket kısıtlanmalıdır. Her türlü toplantı, banka önlerinde kuyruklar yasaklanmalı. Caddelerin giriş çıkışının yasaklanması gerekiyor. Alışveriş yapılacak caddelerde HES kodu alınmaya devam etmelidir. Bunun dışında hafta sonları görevli olmayanların dışında sokağa çıkanlara çok ağır cezaların getirilmesi gerekiyor. Laz inadını ancak bu şekilde kırabiliriz.”



