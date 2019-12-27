Halkbank’a ABD’den kötü haber

Halkbank’ın İran yaptırımlarını delmek ve kara para aklamak ile suçlandığı ABD’deki davasında banka ile mahkeme arasındaki gerginlik her geçen gün daha da tırmanıyor.
Halkbank’ın son olarak ‘özel ve ayrıcalıklı’ yargılanma talebi ile bir üst mahkemeye başvurmuştu. Halkbank’ın 17 Aralık’taki talebi, buna 23 Aralık’ta verilen yanıt ve savcılığın 19 Aralık’ta bu talebe itirazı dahil olmak üzere kayıtları inceleyen mahkeme, Halkbank’ın talebini reddetti. Mahkeme kararında “Halkbank’ın bölge mahkemesindeki süreçten kaçma ve geciktirme çabalarını reddetmektedir. Halkbank’ın iki makul seçeneği var. Ya meşru savunma yapmak üzere ABD mahkemesine çıkar ya da duruşmaya katılmayı reddederek bunun riskleriye karşı karşıya kalır” ifadeleri kullanıldı.
Halkbank’ın daha önce mahkeme kararını verene kadar tüm yargılama sürecinin dondurulmasını talebine, New York Güney Bölgesi Federal Mahkeme Yargıcı Richard Berman, “Halkbank ya mahkemeye çıkar ya da bunun sonuçlarına katlanır” uyarısında bulundu. Berman, Halkbank’ın üst mahkemeye başvurma ve yargılamanın durdurulması talebini reddetmişti.
Halkbank da yeni bir hamle ile, 17 Aralık’ta üst mahkeme konumundaki New York İkinci Bölge Federal Mahkemesi’ne itiraz başvurusu yaptı.
Üst mahkeme, ret kararıyla ilgili, “Sürecin durdurulmasına yönelik bir karar, Halkbank’ın İran’a yönelik ABD yaptırımlarından kaçınmasını amaçlayan 20 milyar dolarlık komploda kolaylaştırıcı bir rol üstlendiği iddialarına ilişkin hızlı bir şekilde hüküm verilmesini engelleyecektir” hükmü verdi.
Berman ise, bir sonraki duruşma için 10 Şubat’ı işaret etmişti. Ancak son kararında, istinaf sürecini de hesaba katarak, ön duruşma için 25 Şubat’ı açıklamış ve savcılığın evrakını 21 Ocak, Halkbank’ın da itirazını 4 Şubat’a kadar iletmesini öngördü.
New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nin Halkbank davasının bir üst mahkemeye taşınması talebini sert bir dille reddetmesinin ardından New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut, kararı VOA Türkçe’ye değerlendirdi.
Akbulut, Halkbank davasında yargıcın aldığı karar çerçevesinde yargı sürecinin davanın açıldığı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam edeceğini belirtti.
Akbulut, “Halkbank’ın avukatları 19 Aralık 2017 tarihinde bir üst mahkemeye başvurarak müvekkillerinin mahkemede hazır bulunmaları ve devam New York Güney Bölgesi mahkemesinde devam eden yargı sürecinin bir üst mahkemeden gelecek karara kadar durdurulmasını talep etti. Mahkemeye yaptıkları başvuruda, ‘Sen mahkemede benim bulunmam adına yanlış bir karar verdin. Biz de buna itiraz edip bir üst mahkemeye başvurduk. Bir üst mahkemeden gelecek karara kadar da Halkbank’ı çağırma. Hiçbir işlem yapma. Kendi mahkemende işleyen Halkbank ile ilgili tüm yargı sürecini durdur’ dediler. New York Güney Bölgesi mahkemesi de bugün aldığı kararda Halkbank’ın tüm bu taleplerini reddetti. Hakim Berman kararında daha evvelden iki kez Halkbank’ın haksız bir şekilde kararına itiraz ettiğini, ikisinde de reddedildiğini bu yüzden bir üst mahkemeye yapılan itirazın kendi mahkemesini ilgilendirmediğini belirtiyor. Halkbank’ın bir üst mahkemeye yaptığı itiraza rağmen kendi mahkemesinde yargı sürecinin devam etmesi gerektiğini vurguluyor” dedi.
“Halkbank’ın yargı alanına girmediği iddialarını kabul etmedi”
Avukat Akbulut, Yargıç Richard Berman’ın beş sayfalık yazılı kararından bir çok ayrıntıya da girdiğini belirterek, “Gerekçeleriyle neden durdurulmanın reddi kararı verdiğini anlatmış. Aldığı kararla ilgili daha önce benzer durumlarda alınan bazı kararlara göndermede bulunmuş. Almış olduğu kararın şu andaki uygulamalarla bir çelişkisi olmadığını savunuyor. Hakim Berman, ayrıca Halkbank’ın New York’la bir teması olmadığı, kişisel yargı alanına ve yetki alanına girmediği iddialarını da kabul etmiyor. Bu durumun kendi mahkeme alanı için geçersiz olduğunu belirtiyor. Federal yasalara göre Halkbank’ın işlediği suçlar nedeniyle kendi mahkemesinde yargılanması için herhangi bir engel olmadığını belirtiyor” diye konuştu