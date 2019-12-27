Halkbank’a ABD’den kötü haber

Halkbank’ın İran yaptırımlarını delmek ve kara para aklamak ile suçlandığı ABD’deki davasında banka ile mahkeme arasındaki gerginlik her geçen gün daha da tırmanıyor.





Halkbank’ın son olarak ‘özel ve ayrıcalıklı’ yargılanma talebi ile bir üst mahkemeye başvurmuştu. Halkbank’ın 17 Aralık’taki talebi, buna 23 Aralık’ta verilen yanıt ve savcılığın 19 Aralık’ta bu talebe itirazı dahil olmak üzere kayıtları inceleyen mahkeme, Halkbank’ın talebini reddetti. Mahkeme kararında “Halkbank’ın bölge mahkemesindeki süreçten kaçma ve geciktirme çabalarını reddetmektedir. Halkbank’ın iki makul seçeneği var. Ya meşru savunma yapmak üzere ABD mahkemesine çıkar ya da duruşmaya katılmayı reddederek bunun riskleriye karşı karşıya kalır” ifadeleri kullanıldı.





Halkbank’ın daha önce mahkeme kararını verene kadar tüm yargılama sürecinin dondurulmasını talebine, New York Güney Bölgesi Federal Mahkeme Yargıcı Richard Berman, “Halkbank ya mahkemeye çıkar ya da bunun sonuçlarına katlanır” uyarısında bulundu. Berman, Halkbank’ın üst mahkemeye başvurma ve yargılamanın durdurulması talebini reddetmişti.





Halkbank da yeni bir hamle ile, 17 Aralık’ta üst mahkeme konumundaki New York İkinci Bölge Federal Mahkemesi’ne itiraz başvurusu yaptı.





Üst mahkeme, ret kararıyla ilgili, “Sürecin durdurulmasına yönelik bir karar, Halkbank’ın İran’a yönelik ABD yaptırımlarından kaçınmasını amaçlayan 20 milyar dolarlık komploda kolaylaştırıcı bir rol üstlendiği iddialarına ilişkin hızlı bir şekilde hüküm verilmesini engelleyecektir” hükmü verdi.





Berman ise, bir sonraki duruşma için 10 Şubat’ı işaret etmişti. Ancak son kararında, istinaf sürecini de hesaba katarak, ön duruşma için 25 Şubat’ı açıklamış ve savcılığın evrakını 21 Ocak, Halkbank’ın da itirazını 4 Şubat’a kadar iletmesini öngördü.