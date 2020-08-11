Halkbank: ABD bize ceza veremez

New York'ta devam eden davanın duruşmalarına katılmayı reddeden Halkbank, yöneltilen tüm suçlamaları reddederken, ekim 2019’da hazırlanan iddianamede Halkbank'a banka dolandırıcılığı, komplo ve kara para aklama dahil altı suçlama yöneltiliyor.







Reuters'ın haberine göre, Halkbank, ABD yasalarının iddia edilen görevi suistimal suçlamasını içermediği gerekçesiyle İran'a yönelik yaptırımların delinmesi suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin reddedilmesini istedi.





ABD'li savcılar, Halkbank'ı yaptırımlardan kaçınmak için İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) paravan şirketler kurarak, gaz ve petrol satışlarından elde edilen gelirin altına yatırılması ve hayali gıda, ilaç alımları sahtekarlığı ile suçluyor.





Halkbank, 31 Mart'tta para aklama, gizli anlaşma ve dolandırıcılık suçlamalarını reddettiğini duyurmuştu.





Bankanın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 1 Mart 2021'de görülecek.





Mahhattan'daki bir mahkemede görülen davada, Halkbank, Türkiye devletinin bir kurumu olması nedeniyle, devletin yargı dokunulmazlığı maddesi kapsamında ABD yargısının cezai kovuşturmasından muaf olduğunu savundu.





Banka aynı zamanda, ABD ceza hukukunun uygulanması konusunda 'haddi aşma' durumunun söz konusu olduğunu iddia etti ve yurt içi tek bağlantısının yerel bankalar aracılığıyla gerçekleştirdiği öne sürülen işlemler olduğunu ancak bu işlemlerin kapsamlı bir ceza davası için asli unsurlar olmadığını kaydetti.





Temmuz ayında, ABD’de ‘bazı müştekilerce İran’dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle’ Halkbank’a dava açılmış, banka, iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.



