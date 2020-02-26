Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank cephesinden ABD'deki davada yeni adım /26 Şubat 2020 00:13

Halkbank cephesinden ABD'deki davada yeni adım

İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank, yargılandıkları davada temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından duruşmalara katılmayı kabul etti.

SHABER3.COM

İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank, yargılandıkları davada temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından duruşmalara katılmayı kabul etti.

ABD’nin New York Güney Bölge Federal Mahkemesinde görülen ‘İran yaptırımlarının delinmesi’ davasında Halkbank avukatları, bugünkü duruşmada banka adına bundan sonraki süreçte duruşmalarda yer alacaklarını bildirdi.
 
New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey Berman, avukatlardan Halk Bankasının kendilerini duruşmalarda temsil etmek için yetkilendirdiğine ilişkin yazılı bir dilekçe sunmalarını istedi.

Bir sonraki duruşma 3 Mart Salı günü yerel saatle 11.00’de yapılacak.

Banka avukatları, “mahkemenin yargı yetkisi olmadığı” gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddi hâkim talebinde bulunmak için “kısıtlı özel temsiliyetle duruşmaya katılım” istekleri federal mahkemece reddedilince temyiz mahkemesine başvurmuştu. Temyiz mahkemesi, söz konusu talebi inceledikten sonra reddetmişti.

Halkbank davasının bir önceki duruşmasında Savcı Berman, Halkbank’ın İran’a uygulanan yaptırımları delmekle suçlandığı davanın duruşmalarına katılmaması nedeniyle cezalandırılması istemişti. Dilekçede bankanın katılmadığı her duruşma için başlangıçta 1 milyon dolar ceza verilmesi ve katılım gösterilmeyen her duruşmada miktarın iki katına çıkarılması talep edilmişti.
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