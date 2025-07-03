Halkbank çeteye verdiği krediyi savundu: 'En sağlam kredilerimizden...'

7 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına kaçmak üzereyken yalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, Meclis'te tekrar gündeme geldi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kara para aklama", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 68 yıl hapis cezası alan Ayhan Bora Kaplan’la bağlantılı şirkete Halkbank’ın verdiği 550 milyon liralık kredi Meclis’te tartışmaya sebep oldu.





'EN SAĞLAM KREDİLERİMİZDEN'

Sözcü'de yer alan habere göre; Meclis KİT Komisyonu’nda Halkbank denetim raporu görüşülürken, komisyon üyesi CHP’li Mehmet Tahtasız, Kaplan ile bağlantılı şirkete kullandırılan krediyi işaret ederek "MASAK raporuna rağmen bu kredi nasıl verildi, tahsil edildi mi?"’ diye sordu.





Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredinin verildiği tarihte Kaplan’ın suçlu kimliğinin kamuoyu tarafından bilinmediğini belirterek, kural dışı bir şey olmadığını savundu. Arslan, "Kredilerimizin önemli bir kısmı da tahsil edildi. En sağlam kredilerimizden birisidir" dedi.