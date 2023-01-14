Halkbank davası ABD Anayasa Mahkemesi’nde başlıyor

Halkbank, savcılığın bankanın ABD’de ceza mahkemesinde yargılanabileceğiyle ilgili görüşüne cevaben, daha önce farklı mahkemelerde alınan kararlardan örnekler verip, bankanın bağımsız bir devletin sahipliğinde olduğu tezini ve bir ceza mahkemesinde usulen yargılanamayacağı iddiasını yineledi.



“Halkbank’ı yargılamak Türkiye’yi aşağılamak olur”





İddia makamının şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde Halkbank’ın ABD’de yargılanabileceğini söylediğini ancak bağımsız bir ülkenin ceza hukukuna göre yargılanmasına şimdiye kadar izin verilmediğini belirten Halkbank, savcılığın bu iddiasını destekleyecek tek bir örnek sunamadığını öne sürdü.





Halkbank, savcılığın bankanın ABD’de yargılanabileceği yönündeki iddiasını, “Türkiye’nin aşağılanması” olarak değerlendirdi. Banka, savcılığın iddiasının aksine İran’a yönelik ticari faaliyetlerde aracı olduğu para transferinin uluslararası ve ülkeler arasındaki anlaşmalar çerçevesinde yapıldığını savundu.



