Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank davası ABD Anayasa Mahkemesi’nde başlıyor /14 Ocak 2023 00:29

Halkbank davası ABD Anayasa Mahkemesi’nde başlıyor

ABD Anayasa Mahkemesi’nde 17 Ocak Salı günü yapılacak duruşmadan önce Halkbank, temyiz taleplerine karşı savcılığın getirdiği itiraz ve argümanlara yazılı olarak cevap verdi.

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Halkbank, savcılığın bankanın ABD’de ceza mahkemesinde yargılanabileceğiyle ilgili görüşüne cevaben, daha önce farklı mahkemelerde alınan kararlardan örnekler verip, bankanın bağımsız bir devletin sahipliğinde olduğu tezini ve bir ceza mahkemesinde usulen yargılanamayacağı iddiasını yineledi.

“Halkbank’ı yargılamak Türkiye’yi aşağılamak olur”

İddia makamının şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde Halkbank’ın ABD’de yargılanabileceğini söylediğini ancak bağımsız bir ülkenin ceza hukukuna göre yargılanmasına şimdiye kadar izin verilmediğini belirten Halkbank, savcılığın bu iddiasını destekleyecek tek bir örnek sunamadığını öne sürdü.

Halkbank, savcılığın bankanın ABD’de yargılanabileceği yönündeki iddiasını, “Türkiye’nin aşağılanması” olarak değerlendirdi. Banka, savcılığın iddiasının aksine İran’a yönelik ticari faaliyetlerde aracı olduğu para transferinin uluslararası ve ülkeler arasındaki anlaşmalar çerçevesinde yapıldığını savundu.

“Halkbank Türkiye’nin ayrılmaz bir parçasıdır”

“Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’na göre Halkbank ABD’de yargılanamaz. Halkbank TBMM tarafından kuruluşu onaylanan, Türkiye devletinin ayrılmaz bir parçasıdır” diyen Halkbank, şimdiye kadar alt mahkemelerde alınan kararlarla ilgili temyiz talebinin kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Savcılık ise, ABD Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu son dilekçede, ticari bir banka olan Halkbank’ın, ABD Maliye Bakanlığı'ndan yasadışı uygulamalarını gizleyerek, en az bir milyarı Amerikan mali sistemi aracılığıyla yaklaşık yirmi milyar dolar değerindeki İran fonlarını yasadışı bir şekilde aklamakla suçlandığını öne sürmüştü.

Savcılık, Anayasa Mahkemesi’nin, Halkbank’ın şimdiye kadar alt mahkemelerde alınan kararların temyizi için yaptığı başvuruyu reddetmesini istemişti.
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