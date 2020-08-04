Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank davası hakimi Berman cemaatin etkisinde mi? /04 Ağustos 2020 12:24

Halkbank davası hakimi Berman cemaatin etkisinde mi?

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden davada, Halkbank 14 Temmuz tarihinde mahkemeye sunduğu reddi hakim başvurusu konusunda, hakimin huzurunda savcılığın da katılacağı karşılıklı bir toplantı yapılmasını istedi. Hakim Richard Berman, Halkbank’ın talebini dava sürecinin yoğunluğu ve talebin federal mahkeme kurallarına uymadığı gerekçesiyle reddetti.

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VOA Türkçe'de yer alan haberde Halkbank, mahkemeye daha önce yaptığı başvuruda, New York’ta davaya tarafsız bir yargıç atanması talebinde bulunmuştu. Halkbank, reddi hakim gerekçesinde, 2013 yılında Halkbank Genel Müdürü'nün de tutuklandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında görev alan hakim ve savcıların şu anki durumuna vurgu yapılırken kendileri hakkındaki delillerin bu yüzden geçersiz sayılmasını istedi. Bunun yanısıra New York'taki hakim Berman'ın 2014'te Hizmet Hareketi'ne yakın bir hukuk firmasının düzenlediği sempozyuma katılmış olduğunu belirterek bu yüzden davadan çekilmesini talep etti.

Savcılık: Halkbank, Türkiye’deki siyasi tartışmaları Amerikan yargısına dahil etmeye çalışıyor

Halkbank davasını açan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ise, reddi hakim talebinin hakim tarafından reddedilmesini istemiş, mahkemeye sunduğu dilekçede gerekçelerini şöyle ifade etmişti: “Halkbank, Türkiye’deki siyasi tartışmaları Amerikan yargısına dahil etmeye çalışıyor. Amerikan mahkemeleri hiçbir zaman siyasi anlaşmazlıklara taraf olmadı. Davanın açılmasındaki amaç, Türkler arasındaki siyasi ihtilafta taraf seçmek değildi. Halkbank ABD yasalarını ihlal etti. Hakim Berman, Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla davalarında adil bir yargı süreci yürütülmesini titizlikle sağladı. Bu sempozyumda Aralık 2013 tutuklamaları ve ardından savcıların görevden alınması hedefteydi. New York’taki Halkbank davasına atanan yargıç ve diğer konuşmacılar bu sempozyumda tutuklamaları eleştirdi.”

Hakim Berman’ın, Halkbank’ın reddi hakim talebiyle ilgili kararını elektronik adli sistem aracılığıyla bu ay içinde taraflara bildirmesi bekleniyor.
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