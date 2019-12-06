Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank davası hâkimi: Erdoğan ve çevresi mahkemeye baskı kurmaya çalışıyor /06 Aralık 2019 10:02

Halkbank davası hâkimi: Erdoğan ve çevresi mahkemeye baskı kurmaya çalışıyor

ABD'de New York Güney Bölgesi Federal Mahkeme'de devam eden Halkbank davasına bakan hâkim Richard Berman, Halkbank'ın mahkemenin yetkisini sorgulamadan önce davaya resmi olarak müdahil olması gerektiğine karar verdi. Berman ayrıca yargıyı etkilemeye çalışanlara da tepki gösterdi.

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İran yaptırımlarını delmeye yardımcı olmaktan hakkında iddianame hazırlanan Halkbank, New York'taki yasal sürece dahil olmadan önce Amerikan mahkemelerinin böyle bir davaya bakma yetkisine itiraz etme hakkına sahip olmak istiyordu. 

Halkbank ayrıca, davaya dahil olmanın söz konusu suçlamaların meşrulaştırılması anlamına gelebileceği görüşünde.

HALKBANK'IN İDDİA ETTİĞİ GİBİ BİR İTİRAZ HAKKI YOK

Ancak hâkim Richard Berman'ın verdiği karara göre Halkbank'ın davaya dahil olmadan böyle bir itiraz hakkı bulunmuyor.

Euronews'te yer alan habere göre Berman'ın açıklamasında, "Eğer Halkbank, federal mahkemenin yargı hakkıyla ilgili bir karar vermesini istiyorsa, bu ikilemi kırmak bankanın elinde; New York'a gelin ve suçlamalara yanıt verin." ifadeleri kullanıldı.

AP'nin aktardığına göre ise yargıç Berman, Türkiye'nin hem Zarrab davasında hem de Halkbank davasında farklı şahısları ve lobi şirketlerini devreye sokarak dava sürecinde mahkemeye baskı kurmaya çalışıyor.

Berman, Tayyip Erdoğan ve damadı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in bu davalarla ilgili ilişkilerini devreye sokarak kampanyalar yürüttüğünü kaydetti.

Hâkim Berman Amerikan tarafında da Başkan Donald Trump, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, eski ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch, eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukassey’in dolaylı olarak bu davalara müdahil olduğunu belirtti.
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