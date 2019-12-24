Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank davasında yeni tartışma: Yargılama durdurulacak mı? /24 Aralık 2019 15:39

Halkbank davasında yeni tartışma: Yargılama durdurulacak mı?

ABD’de NewYork Güney Başsavcılığı tarafından Halkbank hakkında açılan davada mahkemenin bankanın özel yargılanma talebini reddetmesi, mahkeme hâkimi Richard Berman’ın Halkbank’ın hemen hemen firari durumda olduğunun kesinleştiğini söylemesinin ardından davaya ilişkin yeni bir tartışma yaşanıyor.

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Halkbank avukatları, “Yargılamanın durdurulması için tüm yasal haklarımızı kullanacağız.” diyerek, özel yargılama talebinin durdurulması için istinaf mahkemesine müracaat etti.

Amerika’nın Sesi’nin (VOA) haberine göre Halkbank adına yapılan müracaatta bir ayrıntı dikkati çekti. 

Halkbank’ın Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hukuk danışmanlığını yapan King & Spalding firmasının avukatı Andrew C Hruska, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nden istinaf mahkemesi kararını açıklayana kadar davaya ara vermesini talep etti.

HÂKİM RICHARD BERMAN İNCELİYOR

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden davada hâkim Richard Berman, Halkbank’ın istinaf mahkemesine yaptığı müracaatı değerlendirmeye aldı.

Hâkim Berman dün Halkbank’ın taleplerini değerlendirmesi için savcılığın, itirazıyla ilgili mesai saati sonuna kadar görüşlerini iletmesini istedi.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı da Halkbank’ın talebinin reddedilmesi gerektiği yönünde mütalaa verdi.

Bunun üzerine avukat Hruska, mahkemeye yeni bir dilekçe sundu. 

Hruksa, üst mahkemeye verdikleri dilekçenin değerlendirmeye alındığını belirterek ,savcılığın iddialarını reddetti. 

Hruska, Halkbank konusunda devam eden tüm yargı sürecini istinaf mahkemesinin kararını açıklayana kadar durdurma talebini tekrar iletti.

Nihai kararı hâkim Berman verecek.

BİR SONRAKİ DURUŞMA TARİHİ 10 ŞUBAT 2020

Hakim Berman, Halkbank’ın “sınırlı ve özel” yargılanma talebini reddetmiş, Halkbank davasıyla ilgili ön duruşmanın 10 Şubat 2020'de görülmesine karar vermişti.

Halkbank’la ilgili hazırlanan 45 sayfalık iddianamede, “ABD’yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak, bankacılık dolandırıcılığı, bankacılık dolandırıcılığı yapmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak amacıyla komplo kurmak" gibi suçlamalar yapılıyor.
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