Halkbank duruşmaya ilk kez katıldı: Avukatlar suçlamaları reddetti

Koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans aracılığıyla yapılan ön duruşmada, Halkbank’ı üç gün önce mahkemeye bankanın temsil kararını sunan Willams & Connely LLP hukuk firmasına bağlı yeni avukatı Robert M. Cary temsil etti.









Halkbank’ın daha önceki hukuk firmasının avukatı Andrew Hruska, geçtiğimiz hafta mahkemeye sunduğu dilekçede, Halkbank’ı King & Spalding firması ve kendisinin temsil etmeyeceğini bildirmiş, hakim talebi kabul etmişti.





Hakim Richard Berman, 15 Ekim’de açıklanan iddianamede yer alan Halkbank aleyhine iddiaları avukat Cary’ye aktardı. Avukat Cary, Halkbank’ın iddianamede yer alan tüm suçları kabul etmediğini söyledi.





DURUŞMA 70 GÜN SONRAYA ERTELENDİ

Avukat Cary, mahkeme hakiminden duruşmanın üç ay sonraya ertelenmesini talep etti. Müvekkillerinin aleyhine ciddi iddialar olduğu böyle bir dönemde bu iddiaların video konferans aracılığıyla savunulmasının oldukça güç olduğunu belirtti.





Savcılık, Halkbank’ın avukatının üç ay erteleme talebine itiraz etti. Hakim Berman, yargılamanın seri duruşmalarla yapılacağını belirterek, bir sonraki duruşmayı 70 gün sonraya erteledi.





Hakim Berman ayrıca 9 Haziran günü yeniden bir değerlendirme duruşması yapılması ve tarafların bu tarih öncesinde usul ile başvurularını yapmasını istedi.





Geçen Ekim ayında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açılan davada Halkbank, “ABD‘yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, ‘Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı’ İran’a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurmak, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmakla” suçlanıyor.