Samanyolu Haber /Ekonomi / Halkbank için alarm zilleri /04 Ekim 2019 11:29

Halkbank için alarm zilleri

Kredi derecelendirme kuruluşu üçü kamu bankası toplam sekiz bankayı mercek altına aldı. "Stres testi" diye bilinen inceleme sonucunda kamu bankalarının özel bankalara kıyasla daha fazla sermaye riski taşıdığı ve Halkbank'ın en kırılgan banka olduğu ortaya çıktı.

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Bankaların batık kredi tutarının olduğundan düşük gösterildiğinin ortaya çıkması ile birlikte bankaların mali durumları hakkında soru işaretleri arttı. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin en büyük sekiz bankasını muhtemel risklerden nasıl etkilenebileceğini mercek altına aldı.

İnceleme sonucunda hükümetin talimatla kredi tahsis ettirdiği kamu bankalarının özel bankalara kıyasla daha fazla risk taşıdığı ve Halkbank'ın "en kırılgan banka" olduğu ortaya çıktı. 

STRES TESTİNDEN HANGİ SONUÇLAR ELDE EDİLDİ?

"Stres testi" diye bilinen simülasyonda Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve QNB Finansbank'ın sermaye oranlarının gelecek iki yıl içinde azalıp azalmayacağı tespit edilmeye çalışıldı. 

Elde edilen sonuçlara göre aktif kalitesinde belirgin bir bozulma ihtimaline karşı özel bankalar üç kamu bankasından daha iyi durumda.

KAMU BANKALARI ZAYIF ÇIKTI

Dünya gazetesinin haberine göre, takipteki kredilerdeki (NPL) sert artış, zayıf kârlılık ve TL'deki değer kaybı sebebiyle, Türkiye'nin en büyük sekiz bankasının sermaye oranları altı ayrı stres testine tabi tutuldu.

Karşılıklar öncesi faaliyet kârının (PIP) seviyesi bankalara göre değişiyor. PIP, kamu bankaları için genel olarak (ortalama: brüt kredilerin yüzde 2,8'i), özel bankalardan (yüzden 5,6) daha zayıf.

Aktif kalitesindeki bozulma kamu bankalarında (Halkbank, Ziraat, Vakıfbank) daha fazla. Bu yüzden karşılık öncesi faaliyet kârı özel bankalardan daha fazla etkilenecek.

HALKBANK ASGARİ SEVİYELERİN ALTINDA KALDI

Stres testini değerlendiren Fitch, "Analizimiz, zararı azaltma kapasitesinin Akbank ve Garanti'de güçlü, YKB, QNB Finansbank ve İş Bankası'nda orta, Ziraat ve Vakıfbank'ta daha düşük olduğunu gösteriyor. Halkbank'ın stres testi altındaki kalemleri en zayıfı ve bütün stres senaryolarında asgari seviyelerin altında kalıyor." denildi.
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