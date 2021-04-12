Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank için kritik gün! Gözler ABD'de /12 Nisan 2021 09:21

Halkbank için kritik gün! Gözler ABD'de

Amerika Birleşik Devletleri'nde 'İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği' suçlamasıyla yargılanan Halkbank'ın temyiz davasındaki kritik duruşma bugün gerçekleştirilecek.

SHABER3.COM

New York İkinci Bölge Mahkemesi'nde tele konferans yöntemiyle bugün öğleden sonra yapılacak duruşmada Halk Bankası avukatları, temyiz hakimleri Raymond J. Lohier, Susan L. Carney ve William J. Nardini’nin karşısına çıkacak ve New York Güney Bölgesi savcıları argümanlarını ortaya koyacak.

Bankanın avukatları, "Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası" kapsamında üst mahkemeye yaptıkları itirazda Halkbank'ın ABD'de yargılanamayacağını savunuyor. Savcılık ise bankanın ABD'de yargılanabileceği görüşünde.

Bugünkü temyiz duruşmasından sonraki bir tarihte mahkeme yargıçları itiraz ve savcıların argümanlarını değerlendirip bankanın ABD'de yargılanıp yargılanamayacağına karar verecek.

New York İkinci Bölge Mahkemesi'nin Halkbank'ı haklı bulması durumunda bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ndeki dava süreci duracak.

Temyiz mahkemesinin banka aleyhinde karar vermesi durumunda ise federal mahkemedeki dava süreci kaldığı yerden devam edecek.

Halkbank, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında "ABD'de yargılanamayacağı'" gerekçesiyle temyiz mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlanana kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin askıya alınmasını istemişti.

Federal mahkeme bu talebi kabul etmeyince, Halkbank temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Temyiz mahkemesi bankanın söz konusu yasa kapsamında ABD'de yargılanamayacağı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu inceleyip karar verene kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin bekletilmesine hükmetmişti.

Halkbank'a savcılar tarafından "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlaması yöneltiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halkbank için kritik gün! Gözler ABD'de Sonraki Haber >>

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:16:08