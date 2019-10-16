Samanyolu Haber /Ekonomi / Halkbank iddianamesi borsayı dağıttı /16 Ekim 2019 10:30

Halkbank iddianamesi borsayı dağıttı

Halkbank'a ABD'de federal savcılar tarafından dava açıldığı haberi sonrası Borsa İstanbul'da (BIST) büyük satış baskısı var. Dolar ise 5,90 TL seviyelerinde seyrediyor.

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Türkiye'nin Suriye’ye yönelik askeri harekât ve ABD'de Halkbank hakkında "yeni bir iddianamenin davaya dönüşmesi" piyasaları allak bullak etti. 

İddianamede Halkbank'ın elde ettiği para ve varlıkları ABD'ye vermesi isteniyor, ancak herhangi bir tutar telaffuz edilmiyor.

Hafta başından bu yana büyük kayıp yaşayan Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise bugün özellikle bankacılık hisselerindeki ağır satış baskısı sebebiyle kayıp yaşıyor.

BIST KAYIPTA 

BİST 100 endeksi, Türkiye saati ile 10:20 itibariyla yüzde 1,7'lik düşüşle 93 bin 600 puana kadar geriledi. 

Bankacılık hisselerindeki kayıp ise bir ara yüzde 4,1'i aştı. Halkbank'ın açılıştaki kaybı ise yüzde 7,22'yi buldu.

DÖVİZ PİYASASI NİSPETEN SAKİN

Döviz piyasası ise yatay seyrediyor. Dolar Türkiye saati ile 10:20 itibarıyla 5,90 TL seviyesinden ve euro ise 6,52 TL'den işlem görüyor.


BORSA GÜNE SATIŞ BASKISIYLA BAŞLADI

ABD'de hakkında iddianame hazırlanan 

ABD'de hakkında iddianame hazırlanan Halkbank hisseleri yüzde 7,22 değer kaybıyla güne başladı. 

Halkbank hisseleri dün 5,40 TL seviyelerinde günü noktalarken; bu sabahki yüzde 7'lik kayıpla hisse fiyatları 5 TL seviyelerine çekildi.

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN HALKBANK AÇIKLAMASI

Halkbank hakkında New York'ta hazırlanan iddianameye Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden cevap geldi. Büyükelçilik iddianamenin ikili ilişkilere katkı sağlamayacağını söyledi.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların delinmesi soruşturmasında, Halkbank yaptırımları delmekle suçlandı.

Soruşturma kapsamında bankaya, ABD'yi dolandırmak için komplo kurma, uluslararası bankacılık yasalarını ihlal etmek için komplo kurma, banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma, para aklama ve para aklama için komplo kurma suçlamaları yapıldı.
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