Halkbank ikinci kez ABD’deki duruşmaya katılmazsa yaptırımlarla karşılaşabilir

Manhattan’daki federal mahkemedeki savcılar 16 Ekim’de Halbank’ı ABD’nin İran yaptırımlarını delerek milyarlarca dolarlık bir programda yer almakla suçlamışlardı.











Halkbank konuya ilişkin açıklama yapmadı. Halkbank daha önceki açıklamalarında iddia edildiği gibi yaptırım ihlallerine karışmadığını ABD’de şubesi veya çalışanı bulunmadığından ABD Adalet Bakanlığı’nın yetki alanı dışında kaldığını belirtmişti.





Savcılar, Halkbank’ın ABD’li avukatını 22 Ekim’de bankayı mahkemede temsil etmesi için duruşmaya çağırdı.





ABD savcılık makamı Halkbank’ın mahkemede temsil edilmemesi üzerine bankayı ‘firari’ olarak nitelendirmişti.









Halkbank’ın ABD’li avukatı Andrew Hruska, pazartesi günü mahkemeye ilettiği yazıda Halkbank’ı mahkemede temsil yetkisinin olmadığını ifade etmişti.





Mahkeme uygun yaptırımları belirleyecek

ABD Bölge mahkemesi hakimi Richard Berman ise mahkemeye sunduğu yazıda şöyle dedi: “Halkbank, ikinci celp uyarınca ikinci kez duruşmaya katılmazsa, mahkeme, bilerek ve isteyerek duruşmaya katılmadığı için uygun yaptırımları göz önünde bulunduracak.”