Samanyolu Haber /Ekonomi / Halkbank’ın online sınavı büyük tepkiye neden oldu /13 Ekim 2019 20:52

Halkbank’ın online sınavı büyük tepkiye neden oldu

Halkbank’ın personel alımı için, düzenlediği online sınavda yaşanan yoğunluk yüzünden duyurulan linke erişemeyen adaylar sosyal medyayı salladı.

SHABER3.COM

Halkbank’ın personel alımı için, düzenlediği online sınavda yaşanan yoğunluk yüzünden duyurulan linke erişemeyen adaylar sosyal medyayı salladı. Yoğunluk yüzünden sınav saat 20.00 kadar uzatıldı.

Halkbank 24 şehirde banko hizmetleri (gişe görevlisi) asistanı personeli alımı için 13 Ekim Pazar günü online sınav yapılacağını duyurdu. Online sınavın linki, adaylara Halkbank’ın internet adresinden duyuruldu. Başvuru yapan adaylar, sınav günü yaşanan yoğunluk yüzünden sınavın yapılacağı adrese giriş yapamadı.

Giriş yapanlar da kısa süre sonra sistemin kapandığını öne sürdü. Gişe görevlisi alımında online sınavı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilemeyen Halkbank çareyi sınav saatini 20.00 kadar uzatmakta buldu. Sınav saati uzatıldı ama aksaklıklar devam etti. Birçok aday sınav adresine giriş yapamamaktan şikayet etti. Adaylar sınavın ertelenmesini istiyor. Sınavın ertelenip ertelenmeyeceği hakkında Halkbank’tan henüz bir açıklama yapılmadı

SINAVA KİMLER KATILABİLİYOR

Halkbank tarafından, 6 Eylül tarihinde duyurulan sınav için, 1990 ve sonrası doğumlu adaylar başvuru yapabildi. Ayrıca, lisans bölümlerden mezun, belirtilen 24 il de ikamet eden, askerliğini tamamlamış yada 30 Nisan 2020 yılına kadar ertelemiş olan adayların başvuruları kabul edildi.
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