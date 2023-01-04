“Halkbank lehine karar İran’la mücadelemizi engeller”

Savcılık, biri 41 diğeri de 39 sayfadan oluşan itiraz dilekçesinde, ABD Anayasa Mahkemesi’nin Halkbank davasında alacağı kararın önemine vurgu yaparak, Halkbank’ın temyiz talebinin kabul edilmesinin şimdiye kadar ABD’nin İran’a karşı verdiği mücadeleyi küresel ölçekte sekteye uğratabileceğini savundu.



Savcılık, Anayasa Mahkemesi'nde, Halkbank davasında çıkacak olası bir lehte kararın, ABD'nin İran'a ekonomik yaptırımlarını uygulama kabiliyetini önemli ölçüde olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Böylesi bir kararın ABD’nin en önemli dış güvenlik sorunları arasında yer alan İran’a karşı mücadelesini olumsuz olarak etkileyeceği görüşü dile getirildi.

Savcılık, mahkemeye sunduğu dilekçede ABD’de kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan UANI’e (İran Nükleerine Karşı Birlik) bağlı uluslararası hukuk uzmanları Mark B. Feldman ve Chimene I. Keitner'ın görüşlerine yer verdi.





Savcılık, yönetiminde eski ABD büyükelçileri, valiler, kongre üyeleri ve önde gelen Ortadoğu politika uzmanlarının da bulunduğu kuruluşun, İran’ı yasadışı nükleer silah programından, terörizme verdiği destekten ve insan hakları ihlallerinden vazgeçmeye zorlama amacıyla baskı kurmak için kurulduğunu belirttiler.





Ticari bir banka olan Halkbank’ın, ABD Maliye Bakanlığı'ndan yasadışı uygulamalarını gizleyerek, en az bir milyarı Amerikan mali sistemi aracılığıyla, yaklaşık yirmi milyar dolar değerindeki İran fonlarını yasadışı bir şekilde aklamakla suçlandığı hatırlatıldı.



