Halkbank tam bir yol ayrımında

Kamuya açılan mahkeme kayıtlarına göre ilk duruşmaya katılmadığı için Amerika'daki savcılığın 'firari' nitelemesini reddeden Halkbank'a göre Manhattan'daki geçtiğimiz haftalarda yapılan duruşmaya katılmanın suçlamaları kabul edeceği anlamına gelebilir.







Euronews'te yer alan habere göre kayıtlarda ayrıca Halkbank davasına bakan yargıç Richard Berman için de redd-i hakim talebinde bulunacağı belirtiliyor. Yargıç Berman, iş adamı Zarrab ile eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın yargılanma sürecinde de rol almıştı.







Amerika'da Halkbank'a karşı 16 Ekim'de hazırlanan iddianame, bazı kesimlerce Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na karşı bir hamle olarak değerlendirilmişti.





Türk bankasına yöneltilen suçlamalar arasında 'milyarlarca dolarlık dolandırıcılık çerçevesinde' kara para aklama, kara para aklamak için komplo, dolandırıcılık, yasaları ihlal için komplo ve ABD yaptırımlarını ihlal gibi altı ayrı başlık bulunuyor.





Amerikalı savcılar tarafından İran yaptırımlarını delmeye yardım etmekle suçlanan Halkbank'ın avukatı Andrew Hruska daha önce tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle davaya bakan hakim Richard Berman için redd-i hakim talep edeceğini belirtmişti.



