Halkbank ve Vakıfbank’ın kârları eridi

Halkbank’ın net kârı 2019’da yüzde 31,8 düşüşle 1,7 milyar lira olurken kredileri yüzde 19,4 artışla 309,2 milyar lira oldu.





Bankanın Cuma akşamı KAP’a açıkladığı bilançosuna göre komisyon ve ücret gelirleri yüzde 42,5 artışla 2,8 milyar lira, net faiz gelirleri ise yüzde 31,3 artışla 10,6 milyar lira oldu.





VakıfBank’ın net kârı 2019’da yüzde 32,5 düşüşle 2,8 milyar lira olurken, kredileri yüzde 25.7 artışla 292,1 milyar liraya çıktı.





Bankanın Cuma akşamı KAP’a açıkladığı bilançosuna göre net komisyon ve ücret gelirleri yüzde 73,5 artışla 4 milyar liraya, net faiz gelirleri yüzde 20,1 artışla 13 milyar liraya yükseldi.





YÜZDE 58,51'İ HAZİNE'YE DEVREDİLMİŞTİ





Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik payı Hazine'ye devir edilmişti.





Vakıfbank hisselerinin Hazine’ye devrinin bankanın satış hazırlığı olabileceği, Katarlıların banka hisselerini alabileceği ileri sürülmüştü.





soL yazarı Kadir Sev, AKP'nin Orta Vadeli Program'da vites arttırması ve 38 milyar liralık gelir beklentisi planına dikkat çekerek, bu adımın yeni bir özelleştirme hamlesinin işareti olabileceğini belirtmişti.





GEÇTĞİMİZ YIL DA NET KÂRI DÜŞMÜŞTÜ





Halkbank'ın 2018 net kârı yüzde 32.3 düşüşle 2.52 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Halkbank kâr payı dağıtmama kararı aldığını açıklamıştı.





Kâr payı dağıtımı için "Bankamız stratejisi ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi ile ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler ve BDDK’nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi" açıklaması yapılmıştı.





ABD'de İran'a yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank'ın katılmadığı duruşma başına savcı bankaya 1 milyon dolardan başlayıp katlanarak artan para cezası verilmesini talep etmiş, cezaya ilişkin yapılan temyiz başvurusu kabul edilmişti.





Kararın İdlib'deki gelişmelerin hemen ardından gelmesi dikkat çekmişti.