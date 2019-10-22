Halkbank'a 'rekor ceza' tahmini

Bloomberg, "Halkbank’a açılan ABD davası diğer bankaları da incitebilir" başlıklı incelemesinde Halkbank’a Manhattan’da (New York Eyaleti) açılan federal davanın diğer Türk bankalarının dış fonlama maliyetlerini de yükseltebileceğini yazdı.







Para Analiz'in aktardığına göre ek olarak Bloomberg’in hukuk haberleri birimi de Halkbank’ın suçlu bulunması durumunda mahkemenin karar kılacağı mali ceza hakkında ürkütücü bir öngörüde bulundu.





Habere göre, Halbank Manhattan’da hakkında ileri sürülen İran yaptırımlarını delme ve para aklama suçlarını reddetti. Halkbank davası zaten Barış Pınarı, yaptırımlar ve Başkan Erdoğan’ın mal varlığına araştırma istenmesi gibi ihtilaflar yüzünden gerilen Türk-ABD ilişkilerini daha da tahrip edebilir.





Londra merkezli Wallbrook Advisory Ltd partneri Jonathan Friedman “Türkiye yüksek bir hukuki risk taşımaya başladı” yorumunu yapıyor. ve ekliyor:





“Türk bankaları açısından risk, böyle durumlarda global ticari bankaların hukuk birimlerinin banka bazında değil ülke bazında kredi limitleri saptamaları."





Habere göre, yabancı finansal yatırımcılar bu sene 2.2 milyar dolar değerinde TL cinsinden mali varlık satışı yaparken, TL de Gelişmekte Olan Piyasalar içinde Arjantin pezosundan sorna dolara karşı en kötü performans gösteren para birimi olarak öne çıkıyor.





Bloomberg Intelligence’tan kıdemli hukuk uzmanı Elliott Stein “Eğer Türkiye Halkbank konusunda uzlaşmaya gitseydi, ödeyeceği tazminat bir kaç milyar $’da kalabilirdi. Fakat, dava açıldıktan sonra ödenecek ceza veya tazminat 2014 davasında BNP Paribas’ın ödediği 8.9 milyar doları aşabilir” öngörüsünde bulunuyor.





Haberde aktarılana göre, Türk bankaları önümüzdeki 12 ayda 83.7 milyar dış borç ödemesi gerçekleştirecekler.





Yine Friedman’a göre, Halkbank davası bu bankaların ödeyeceği dış borç faizlerini yükseltecek. Özellikle Ziraat ve Vakıfbank Halkbank davasından etkilenen bankalar olabilir.