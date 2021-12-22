HalkBank'dan kafaları karıştıran 'TL' reklamı: Ne zaman çekildi?

"DEMEK ÇOK ÖNCEDEN BELLİYDİ"





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün akşam Kabine Toplantısı’nın ardından "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününü açıklamıştı.Hazine ve Maliye Bakanlığı da ertesi gün dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.Yeni adımla ilgili tartışma ve yorumlar devam ederken Halkbank’ın sözkonusu ürünle ilgili reklamı hayli dikkat çekti.Oyuncu Kerem Alışık’ın oynadığı reklam filminde, Türk Lirası’nın önemine dikkat çekiliyor. Halkbank'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan reklamda, “Paramızın gücüne güveniyoruz! Halkımızın Bankamızda değerlendirdiği Türk Lirasının her kuruşunu Üreten Türkiye için kocaman bir desteğe dönüştürmek en temel görevimiz: Ne mutlu bize! Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü Türk Lirası ile halkımız kazanıyor, ülkemiz büyüyor!” ifadeleri kullanıyor.İktidarın yeni "ürün"üyle birlikte ortaya çıkan bu reklam filmi tartışma yarattı. 24 saat geçmeden reklam filminin yayınlanması 'Ne zaman çekildi?' sorusunu gündeme getirdi.CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Halkbank bu reklamı ne zaman çekti?" diye sorarken "Demek bu mevduat kararının alınacağı çok öncesinden belliydi. Dolar 18 liraya kadar çıktı ve zirvedeyken haberi olanlar dövizlerini Türk Lirası'na çevirdi. Şimdi bu liraların faiz garantisi halka yüklendi. Bunlar Sülün Osman'ı bile çırak çıkarır" yorumunda bulundu.