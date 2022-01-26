Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank'ın 6 milyar liralık batık kredisi Sayıştay raporuna girdi /26 Ocak 2022 18:32

Halkbank'ın 6 milyar liralık batık kredisi Sayıştay raporuna girdi

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan sonra Halkbank’a da milyarlarca lira kredinin verildiğini, verilen kredilerin geri alınamadığı ve bu durumun Sayıştay’ın 2020 yılı raporlarına yansıdığını aktardı.

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CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan sonra Halkbank’ta da milyarlarca lira kredinin verildiği, verilen kredilerin geri alınamadığı Sayıştay’ın 2020 yılı raporlarına yansıdı. Rapora göre; Halkbank’ta 5 milyar 919 milyon lira batık ve riskli kredi var” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, bugün yaptığı yazılı açıklamada, kamu bankalarındaki batık kredileri gündeme getirdi. Sümer, açıklamasında şunları kaydetti:

Kamu bankalarındaki vurgun devam ediyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan sonra Halkbank’ta da milyarlarca lira kredinin verildiği, verilen kredilerin geri alınamadığı Sayıştay’ın 2020 yılı raporlarına yansıdı. Rapora göre; Halkbank’ta 5 milyar 919 milyon lira batık ve riskli kredi var. Yönetim kurulu kararlarıyla, Saray talimatlarıyla milyarlarca lira kredi verilmiş ancak geri alınamıyor.

“BATIK VE RİSKLİ KREDİLER KİMLERE VERİLDİ”
Orhan Sümer, “Bu durumları biz iddia üzerine konuşsak iktidar yetkililerinin söylemediği kalmaz. Bizleri yalancılıkla itham ederler. Bu durumu Sayıştay tespit etmiş. Yani diyor ki ‘artık mızrak çuvala sığmıyor’. Sayıştay raporuna göre Halkbank, toplam 16 milyon 900 bin liralık krediyi de usulsüz olarak yeniden yapılandırma kapsamına sokmuş. Bu kredileri kime verdiler? Kimleri zengin ettiler? Neden geri alamıyorlar” diye sordu.

Sümer, “Saray iktidarı, eski belediye başkanlarını, danışmanlarını, müsteşarlarını, Halkbank’ın yönetimine atayıp, daha sonra milyarlarca lirayı yandaşa vermenin yolunu açıyor. Yetim hakkına girenler, milyarlarca liralık bu zarar tablosundan utanmalıdır” dedi.
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