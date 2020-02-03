Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank'ın ABD mahkemesine yaptığı başvuru için karar... /03 Şubat 2020 23:03

Halkbank'ın ABD mahkemesine yaptığı başvuru için karar...

İran'a uygulanan yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank'ın ABD'de görülmekte olan davasında yeni bir gelişme yaşandı.

SHABER3.COM

İran’a uygulanan yaptırımları delmekle suçlandığı davada Halkbank'ın ABD temyiz mahkemesine yaptığı başvuru kabul edildi. 

Halkbank'ın ABD'de süren soruşturma sürecini takip eden hukuk firması King & Spalding, mahkeme hakimine yazılı bir başvuru yaparak, bankanın duruşmalara katılmayacağını bildirmiş, New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey Berman da, İran’a uygulanan yaptırımları delmekle suçlandığı davanın duruşmalarına katılmayan Halkbank'ın duruşma başına 1 milyon dolar ceza verilmesini talep etmişti.

Kısıtlı temsiliyet hakkı kabul edilmeyen Halkbank'ın temyiz başvurusu sonuçlandı ve nihai karar verilene dek, federal mahkemedeki dava bekleyecek.
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