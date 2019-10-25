Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank'ın ABD'deki lobicisi 'iddianameyi görünce' bıraktı /25 Ekim 2019 10:36

Halkbank'ın ABD'deki lobicisi 'iddianameyi görünce' bıraktı

Washington merkezli güçlü lobi şirketi Ballard Partners, Halkbank hakkında geçtiğimiz günlerde ABD'de iddianame hazırlanmasından bir gün sonra banka ile olan anlaşmasını sonlandırdı.

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ABD'nin ekim ayı başında Suriye'den çekileceğini açıklamasından sonra Türkiye Suriye'nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış ve hemen ardından İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank ile ilgili iddianame hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Euronews'te yer alan habere göre Washington'un güçlü lobi şirketi olarak bilinen Ballard Partners, Trump'a yakın olan ve zaman zaman bağış yapan iş adamı Brian Ballard tarafından yönetiliyor.

Ballard Partners ile Türkiye'nin ABD Hazine Bakanlığı, Dışişleri ve Beyaz Saray'da ilişkiler ağına eriştiği belirtiliyor.

Konuya yer veren Le Monde gazetesi lobi şirketi ile Halkbank arasında 2017 yılında aylık 125 bin dolarlık anlaşma yapıldığını yazdı.

Şirket çarşamba günü Halkbank ile olan anlaşmasını sonlandırdığını açıkladı.

Ballard Partners şirketinin Türkiye adına lobicilik faaliyetleri için eski senatör Robert Wexler ile Clinton yönetiminden Jamie Rubin ve Syl Lukis'i görevlendirmişti.

Jamie Rubin gazeteci Adam Klasfeld'e yaptığı açıklamada, Halkbank adına lobi yaparken bankaya yönelik olası yaptırımların ABD ile bir NATO ülkesi (Türkiye) ilişkilerini uluslararası alanda nasıl zora sokacağı konusunda Amerikalı yetkilileri ikna etme çabalarında bulunduklarını söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle Halkbank'a karşı açılan ceza davasının ilk celsesinde, duruşmaya katılmayan bankaya 5 Kasım tarihine kadar ek süre verildi.
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