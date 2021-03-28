Halkbank'ın ABD'deki temyiz davası 12 Nisan'da

New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nde 12 Nisan’da yapılacak duruşmada Halkbank avukatları, temyiz hakimleri ve New York Güney Bölgesi savcıları argümanlarını ortaya koyacak.







Bankanın avukatları, ‘Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’ kapsamında üst mahkemeye yaptıkları itiraz kapsamında Halkbank’ın ABD’de yargılanamayacağını savunuyor. Savcılık ise bankanın ABD’de yargılanabileceği görüşünü öne sürüyor.





12 Nisan’daki temyiz duruşmasından sonraki bir tarihte mahkeme yargıçları bu itirazı ve savcıların argümanlarını değerlendirip bankanın ABD’de yargılanıp yargılanamayacağına karar verecek.





New York İkinci Bölge Mahkemesi’nin Halkbank’ı haklı bulması durumunda bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ndeki dava süreci duracak. Temyiz mahkemesinin banka aleyhinde karar vermesi durumunda ise federal mahkemedeki dava süreci kaldığı yerden devam edecek.





ÖNCE REDDETTİ SONRA DEĞERLENDİRME KARARI ALDI





ABD’de New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi, Halkbank’ın yaptığı itiraz sonrası Şubat ayının ortasında yeni bir karar almıştı. Daha önce Halkbank’ın davadan düşürülmesi talebini reddeden üst mahkeme, bankanın yabancı bir kuruluş olduğu için Amerikan mahkemelerinde yargılanmayacağıyla ilgili talebini kabul etmiş ve bunu değerlendireceğini açıklamıştı.





BAŞSAVCILIK: HALKBANK ABD’DE YARGILANABİLİR



Talep üzerine New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’ne Mart ayı başında 66 sayfalık dilekçe sundu. Başsavcılık, sunduğu dilekçede Halkbank’ın, ABD’de yargılanabileceğini belirtti ve şimdiye kadar görülen davalardan bazı örnekler verdi.





Başsavcılık, Halkbank’ın Amerikan devletine yalan beyanda bulunduğunu, ABD mali sistemini kullanarak kara para akladığını belirterek, suçun bu ülkede işlendiği için yargılamanın burada yapılacağını kaydetti.





FEDERAL MAHKEME, İSTİNAF MAHKEMESİNİN KARARINI BEKLEYECEK





New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen Halkbank davasının duruşmalarının daha önce 1 Mart’ta başlayacağı açıklanmış, daha sonra da 3 Mayıs’a ertelenmişti.





İstinaf Mahkemesi, Halkbank’ın başvurusunu hızla değerlendireceğini belirterek, davanın görüldüğü federal mahkemeden kendi kararını verinceye kadar davayla ilgili yaptığı tüm işlemleri askıya almasını istemişti.





HALKBANK’IN AYNI İDDİAYLA BAŞVURUSUNU HAKİM BERMAN REDDETMİŞTİ





Halkbank, daha önce yabancı bir kuruluş olduğu gerekçesiyle ABD’de yargılanamayacağı iddiasıyla davanın görüldüğü New York Federal Mahkemesi’ne başvurmuştu.





Hakim Richard Berman, Halkbank’ın yabancı bir kuruluş olduğu iddiasını reddetmiş, bu kurumun Amerikan finans ve bankacılık kuruluşlarını kullanarak, İran’a yönelik ABD yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle federal mahkemede yargılanabileceğine hükmetmişti. Halkbank, bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine başvurup kararın temyizini istemişti.





HALKBANK’A YÖNELİK SUÇLAMALAR





Halkbank aleyhine New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açılan davada şu suçlamalar yer alıyor:





ABD‘yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, ‘Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı’ İran’a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurmak, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak.





Halkbank aleyhinde 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanan 45 sayfalık iddianamede, Halkbank yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu da ifade ediliyor.





İddianamede, Halkbank’ın 2012 ve 2016 yılları arasında İran’ın uluslararası piyasalarda petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği gelirin ülkeye girmesinde yardımcı olduğu iddia ediliyor.





Halkbank’ın, İran’ın petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği geliri harcamasına imkan veren bir mekanizmanın, paravan şirketler ağını kullanarak uygulanmasına yardımcı olduğu ileri sürülüyor. Tüm bu suçlamaların, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının ihlali olduğu, Halkbank’ın yaptığı transferlerin tutarının yaklaşık 20 milyar doları bulduğu öne sürülüyor.