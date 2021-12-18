Halkbank'ın ardından o da çöktü: VakıfBank uygulamasına erişilemiyor

VakıfBank müşterileri sabah saatleri itibarıyla mobil uygulamadan havale ve EFT gerçekleştiremiyor. Uygulamaya giren müşterilerin ekranına, "Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz" uyarısı çıkıyor.



Sosyal medya hesaplarından, VakıfBank'ın hesaplarını etiketleyerek soru soran vatandaşlar ise herhangi bir cevap alamıyor. Yaşanan soruna ilişkin VakıfBank'tan yapılan bilgilendirme notunda ise "Değerli müşterimiz, sistemimizde yaşanan yoğunluk nedeniyle kısa süreli kesintiler yaşanabilmektedir" denildi.



Öte yandan müşterilerden yaşanan soruna dair farklı yorumlar yapıldı. Bir müşteri "Uygulamaya girip dolar almayacağım, kredi kartı borcumu ödeyeceğim, sabahtan beri dönüyor" dedi.



Bazı vatandaşlar ise ATM'lerdeki işlemlerin de yapılamadığını ve gece yaptıkları işlemlerin gerçekleştirilmediğini aktardı.