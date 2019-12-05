Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank'ın talebine ABD'de ret kararı /05 Aralık 2019 22:47

Halkbank'ın talebine ABD'de ret kararı

Halkbank'ın ABD'deki hukuk danışmanı King & Spalding firmasının sınırlı ve özel katılım mahkeme talebi ABD'de reddedildi.

SHABER3.COM

Yargıç Richard Berman Halkbank'ın özel statüde yargılanma talebini reddetti. 

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde ön duruşma süreci devam eden Halkbank davasında, hakim Richard Berman, bankanın hukuk danışmanı King & Spalding firmasından Halkbank’ın sınırlı ve özel katılım mahkeme talebinin ayrıntılarının yer aldığı bir başvuru dilekçesini 19 Kasım tarihine kadar kendisine sunmasını istemişti.

King & Spalding firması adına avukat Andrew C. Hruska, 21 Kasım'da mahkemeye sunduğu 20 sayfalık başvuru dilekçesinde bir kez daha bankanın sınırlı ve özel yargılanma talebini iletmişti.
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