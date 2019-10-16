Samanyolu Haber /Ekonomi / Halkbank'tan ABD'ye iddianame cevabı /16 Ekim 2019 12:28

Halkbank'tan ABD'ye iddianame cevabı

ABD’de Halkbank hakkında ‘dolandırıcılık’, ‘İran’a yönelik yaptırımların delinmesi’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla iddianame hazırlanırken Halkbank'tan resmi cevap geldi.

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İddianame hazırlanmasına ilişkin Halkbank tarafında yapılan açıklamada, “Emsali görülmemiş bir hukuki yetki aşımıdır. Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır” denildi.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bankamız ABD'nin ikincil yaptırımlarını herhangi bir şekilde ihlal etmemiş olmakla birlikte, Bankamızın ABD'de herhangi bir şubesi ve çalışanı bulunmadığından, ABD Adalet Bakanlığı'nın ikincil yaptırım kararları hakkında yargılama yetkisi yoktur.

Buna rağmen iddianame düzenlenmesi, tarihte bir ilk olmak üzere emsali görülmemiş bir hukuki yetki aşımıdır. Hakan Atilla davasına ait temyiz süreci devam etmekte olup, bu sürecin sonuçlanması beklenmeksizin dava süreci başlatılmıştır. Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır”
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