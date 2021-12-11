Samanyolu Haber /Gündem / "Halkımızın tertemiz dinî duygularını şahsi siyasetinize alet etmeyin" /11 Aralık 2021 20:04

"Halkımızın tertemiz dinî duygularını şahsi siyasetinize alet etmeyin"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın dövize bir haftada üç kez müdahalesine ilişkin, “Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası şimdi niye döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor?" diye sordu. Babacan, “Yoksulluk, açlık, sizin yanlış karalarınız yüzünden meydana geldi” dedi.

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İzmir’de partisinin Torbalı ilçe kongresinde konuşan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ın gündeminde ekonomi vardı. Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a da tepki gösterirken, “Artık gerçekten yeter diyoruz. Bu milletin hassasiyetlerini istismar etmeyi bırakın. Halkımızın tertemiz dinî duygularını, millî duygularını şahsi siyasetinize alet etmeyin” dedi.

Babacan, dolar kuru 14 lira olmaya yakınken Merkez Bankası’nın 3 kez piyasaya müdahale ettiğini hatırlatarak, “Merkez Bankası iki haftadır piyasaya doğrudan müdahale ediyor. Kuru aşağı çekebilmek için döviz satıyor. Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası şimdi niye döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor? Hangi seviyedeki kur ‘rekabetçi kur’? Aklınızda bir kur seviyesi varsa, açıklayın. Kur fırlayıp gidince ‘Zaten ekonomi modelimizi değiştiriyorduk, yüksek kur istiyorduk, yüksek kur ihracatı artıracak’ gibi saçma sapan gerekçeler uydurup duruyorlar. Enflasyon yükselince Merkez Bankası ‘Bari döviz satıp kuru biraz kontrol etmeye çalışayım’ diyor. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

‘TÜM BU AÇLIĞIN, KORKUNUN, YOKLUĞUN, YOKSULLUĞUN KAYNAĞI BEŞTEPE’DE’

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur’an’dan aktardığı “Rabbimiz ‘Sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz’ buyurmaktadır” ifadelerini izleten Babacan, “Artık gerçekten yeter diyoruz. Bu milletin hassasiyetlerini istismar etmeyi bırakın. Halkımızın tertemiz dinî duygularını, millî duygularını şahsi siyasetinize alet etmeyin. Korku iklimini siz ürettiniz. Yoksulluk, açlık, sizin yanlış karalarınız yüzünden meydana geldi. Ürünlerin eksilmesine sebep olan, sizin kötü yönetiminiz. Tüm bu açlığın, korkunun, yokluğun, yoksulluğun kaynağı Beştepe’de. Başka yerde aramayın. Bizim inancımızda zorluk karşısında sabır vardır. Ama Sayın Erdoğan’a sesleniyorum; sebepler alemine bir bakın, orada kendinizi göreceksiniz” tepkisini gösterdi.
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