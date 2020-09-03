Halkın %70'i yüksek risk altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı Vizyon 2050 Ofisi tarafından hazırlanan 'İstanbul Kentsel Analiz Raporu’nda çarpıcı tespitlere yer verildi.







Cumhuriyet'ten Hazal Kaya'nın haberine göre, İstanbul son 25 yılda tarım alanlarının yaklaşık yüzde 25’ini kaybetti. Tartışmalı Kanal İstanbul projesi de eklenince bu rakam yüzde 40’a ulaşıyor. Mega projeler 98.6 kilometrekare orman alanını, 143.3 kilometrekare de tarım alanını yok ediyor.





İstanbul Kentsel Analiz Raporu’nda şehrin kentsel alanlarının 1980’li yıllardan beri kuzeye doğru büyüdüğü ve kırsal alanları baskı altına aldığı ifade edildi. Rapora göre İstanbul’daki orman alanları 1990 yılında 285 bin hektarken 2020 yılında yaklaşık 50 bin hektar gerileyerek 238 bin hektara düştü. 2004-2019 yılları arasında 'kişi başı ekilebilir alan' da yaklaşık yüzde 35 oranında düştü.





3. havalimanı inşaatı ile 61.9 kilometrekare orman alanı ve 2.11 kilometrekare tarım alanı yok edildi. 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu inşaatıyla ise 32.4 kilometrekare orman alanı ve 6.7 kilometrekare tarım alanı kaybedildi. Kanal İstanbul projesi hayata geçerse 4.1 kilometrekare hektar orman alanıyla 134.5 kilometrekare tarım alanı yok olacak.





Nüfusun yüzde 70’i deprem bölgesinde yaşıyor





Rapor ayrıca 690 kilometre kıyı uzunluğu bulunan İstanbul’da bu mesafenin yüzde 40’ının erişilemez durumda olduğunu ortaya koydu.





Öte yandan rapora göre İstanbul’da 2019 yılında kişi başına düşen aktif yeşil alan 2.67 metrekare oldu.





Nüfusun yüzde 70’i ise deprem bölgesinde yaşıyor. Raporda Kasım 1999’dan beri deprem için toplanan ve miktarı 72 milyar liraya ulaşan özel tüketim vergilerinin depremle ilgili bilimsel rapor ve incelemelerde yüksek riskli olduğu belirtilen ilçe ve bölgelerdeki binaların güçlendirilmesi ve dönüştürülmesi için kullanılmadığı vurgulandı.





277 bin üniversite mezunu iş arıyor





Raporda kent genelindeki işsizliğe de değinildi. Genç işsizliğin kalıcı hale geldiği, emeklilik sonrası çalışmanın da arttığına dikkat çekildi.





Rapora göre İstanbul’da aktif olarak 277 bin üniversite mezunu iş arıyor. ABD Doları cinsinden hane halkı aylık gelirleri 2006 yılı seviyesinin altında kaldı, gelirler 2013 yılından itibaren düzenli olarak azaldı. Yoksulluk 2017 yılından itibaren hızla arttı.