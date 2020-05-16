Halkın cebinden Paris ve Kudüs'e gezi!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) idaresindeki İstanbul Güngören Belediyesi’nin belediye meclis üyeleri ve belediye personeli için yurt dışı gezileri düzenlediği ortaya çıktı.





Belediye Özel Kalem Müdürlüğü, 2018 yılında “teknik gezi” adı altında Fransa ve Kudüs’e gezi düzenledi. Geziler için yapılan “Hizmet alımı” ihaleleriyle de belediye kasasından 300 bin TL’den fazla para harcadı.





200 BİN TL’LİK KUDÜS GEZİSİ





Birgün’ün haberine göre, AKP'nin idare ettiği Güngören Belediyesi'nin düzenlediği ilk yurt dışı gezisi Kudüs’e oldu.





9 Şubat 2018’de "Teknik gezi" ismi altında “Meclis üyeleri ve belediye personelinin Kudüs’e” götürülmesi için ihaleye çıkıldı. Gezi organizasyonu için yapılan hizmet alımına 192 bin 815 TL ödendi.





İki ay sonra, 16 Nisan 2018 tarihinde yine "teknik gezi" ismi altında bu kez sadece meclis üyeleri için Paris gezisi düzenlendi. Bu geziye halkın vergilerinden toplam 123 bin 90 TL harcandı.





TOPLAM RAKAM 315 BİN LİRA





Gezi ihalelerini tartışmalı pazarlık usulüyle “A Z REKLAM BASIM Organizasyon Şirketi” aldı.





Şirkete toplam 315 bin 905 TL ödendi.