Halkın cevabı: Cengiz defol!

Cengiz Holding'in Çanakkale’de Halilağa Bakır Madeni'ne dair Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı halk tarafından protesto edildi.





Toplantı öncesi köy jandarma tarafından ablukaya alınırken, bölge halkı toplantının tamamlanmasını engelledi.







Halka küfretmesiyle hafızalara kazınan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yandaş işadamı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’, ÇED işlemlerine bugün başladı.





KÖY JANDARMA TARAFINDAN ADETA KUŞATILDI





ÇED toplantısının yapılacağı köye akşam saatlerinden itibaren birçok jandarmanın konuşlandırıldığını aktaran Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Pınar Bilir, köye giden yollarda da jandarmanın arama gerekçesiyle giden taşıtları durdurduğunu aktardı.





Jandarmanın arama noktalarında silahlı bir şekilde durduğunu belirten Bilir, “Cengiz Holding’in gücünü bize gösteriyorlar.” ifadelerini kullandı.





Yeşil Gazete’ye bir açıklama yapan Bilir, yolda jandarma tarafından dört kez arama gerekçesiyle durdurulduklarını belirtti.





"CENGİZ DEFOL!" SLOGANLARI





Projenin yakınındaki Hacıbekirler Köyü’nde ÇED toplantısı bölge halkı ve Kazdağları Savunması tarafından protesto edildi.





Toplantının yapıldığı bölgeye gelen çok sayıda kişi toplantıda "Cengiz defol" ve "İptal" sloganları attı.





Toplantıda yetkililer yuhalanırken, arbede yaşandı.





Toplantının tamamlanması halkın protestosuyla engellenirken, toplantı Kazdağları Savunması'nın resmi hesabından canlı aktarıldı.





Toplantının iptal edilmesinin ardından yurttaşlar "Direne direne kazanacağız" sloganı attı.







HALİLAĞA BAKIR MADENİ PROJESİ







Bölgenin büyük maden projelerinden biri olan “Halilağa Bakır Madeni Projesi”, Kirazlı Altın Madeni ve onun diğer ayağı olan Ağı Dağı Altın Madeni projelerinin ortasında yer alıyor.





Üç projenin hayata geçmesi, Kazdağları’nda 19 bin futbol sahası (13 bin 500 hektar alan) büyüklüğünde bir maden alanının oluşmasına yol açacak.





Projeler; bölgenin su varlıkları, toprağı ve tarımsal üretimiyle birlikte Kazdağları’nda binlerce yıllık bir kültürü de tehdit ediyor.





Kamuoyuna bakır madeni projesi olarak sunulsa da, aynı ruhsat alanı için 2012 yılında “Halilağa Altın Madeni Projesi” ismiyle ÇED safhası yürütülmüş ve ÇED olumlu kararı alınmış ancak yöre halkının tepkisi nedeniyle, proje bugüne kadar hayata geçememişti.