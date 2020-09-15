Samanyolu Haber /Gündem / Halkın cevabı: Cengiz defol! /15 Eylül 2020 13:15

Halkın cevabı: Cengiz defol!

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısının yapılacağı Çanakkale'nin Hacıbekirler Köyü jandarma tarafından ablukaya alınırken, bölge halkı toplantının yapılmasını engelledi.

SHABER3.COM

Cengiz Holding'in Çanakkale’de Halilağa Bakır Madeni'ne dair Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı halk tarafından protesto edildi. 

Toplantı öncesi köy jandarma tarafından ablukaya alınırken, bölge halkı toplantının tamamlanmasını engelledi.

Halka küfretmesiyle hafızalara kazınan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yandaş işadamı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’, ÇED işlemlerine bugün başladı.

KÖY JANDARMA TARAFINDAN ADETA KUŞATILDI

ÇED toplantısının yapılacağı köye akşam saatlerinden itibaren birçok jandarmanın konuşlandırıldığını aktaran Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Pınar Bilir, köye giden yollarda da jandarmanın arama gerekçesiyle giden taşıtları durdurduğunu aktardı.

Jandarmanın arama noktalarında silahlı bir şekilde durduğunu belirten Bilir, “Cengiz Holding’in gücünü bize gösteriyorlar.” ifadelerini kullandı. 

Yeşil Gazete’ye bir açıklama yapan Bilir, yolda jandarma tarafından dört kez arama gerekçesiyle durdurulduklarını belirtti.

"CENGİZ DEFOL!" SLOGANLARI

Projenin yakınındaki Hacıbekirler Köyü’nde ÇED toplantısı bölge halkı ve Kazdağları Savunması tarafından protesto edildi. 

Toplantının yapıldığı bölgeye gelen çok sayıda kişi toplantıda "Cengiz defol" ve "İptal" sloganları attı.

Toplantıda yetkililer yuhalanırken, arbede yaşandı.

Toplantının tamamlanması halkın protestosuyla engellenirken, toplantı Kazdağları Savunması'nın resmi hesabından canlı aktarıldı.

Toplantının iptal edilmesinin ardından yurttaşlar "Direne direne kazanacağız" sloganı attı.

HALİLAĞA BAKIR MADENİ PROJESİ

Bölgenin büyük maden projelerinden biri olan “Halilağa Bakır Madeni Projesi”, Kirazlı Altın Madeni ve onun diğer ayağı olan Ağı Dağı Altın Madeni projelerinin ortasında yer alıyor.

Üç projenin hayata geçmesi, Kazdağları’nda 19 bin futbol sahası (13 bin 500 hektar alan) büyüklüğünde bir maden alanının oluşmasına yol açacak. 

Projeler; bölgenin su varlıkları, toprağı ve tarımsal üretimiyle birlikte Kazdağları’nda binlerce yıllık bir kültürü de tehdit ediyor.

Kamuoyuna bakır madeni projesi olarak sunulsa da, aynı ruhsat alanı için 2012 yılında “Halilağa Altın Madeni Projesi” ismiyle ÇED safhası yürütülmüş ve ÇED olumlu kararı alınmış ancak yöre halkının tepkisi nedeniyle, proje bugüne kadar hayata geçememişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halkın cevabı: Cengiz defol! Sonraki Haber >>

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:39:01