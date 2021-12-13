Samanyolu Haber /Gündem / Halkın sesi olan YouTuber'lara ceza! /13 Aralık 2021 12:28

Halkın sesi olan YouTuber'lara ceza!

Sokak röportajı yapan YouTube kanalları Kendine Muhabir, İlave TV ve Sade Vatandaş hesaplarının sahiplerine gözaltı kararı çıkmıştı. YouTuber'lar hakkında ev hapsi kararı verildiği öğrenildi.

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Kendine Muhabir, İlave TV ve Sade Vatandaş YouTube kanallarının sahiplerine gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Sosyal medya hesaplarından gözaltı kararlarını duyuran kanal sahipleri, arama emri ve gözaltı kararının sebebinin AKP'li Mücahit Birinci olduğunu iddia etmişti.

EV HAPSİ KARARI

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve avukat Ömer Faruk Dağ, savcılığın sorguların ardından Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural için ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk talep ettiğini aktardı. Daha sonra bir açıklama daha yapan Dağ, üç YouTuber'a ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildiğini duyurdu.


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