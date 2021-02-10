Samanyolu Haber /Gündem / "Halkın yüzde 52’si Batı ülkelerinde okumak istiyor" /10 Şubat 2021 23:36

"Halkın yüzde 52’si Batı ülkelerinde okumak istiyor"

Metropoll Araştırma tarafından yapılan bir ankette "Kendinizin ya da çocuğunuzun aşağıdaki ülkelerden hangisinde okumasını istersiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 52'sinin barı ülkelerini cevap olarak verdiği beliritldi.

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Boğaziçi Üniversitesi gündemdeki yerini korurken; Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, "Halkın %52’si Batı ülkelerinde (Almanya, İngiltere ve ABD), sadece %5’i Rusya veya Çin’de okumak istiyor." araştırma sonucunu aktardı. 

Metropoll Araştırma şirketinin son anketinde, "Kendinizin ya da çocuğunuzun aşağıdaki ülkelerden hangisinde okumasını istersiniz?" sorusuna katılımcıların verdiği yanıtları göre sonuç şu şekilde oldu:

"Kendisinin ya da çocuğunun Almanya'da eğitim almasını isteyenler yüzde 23'lük bir kitleyi oluşturmaktadır. Almanya'yı yüzde 17 ile İngiltere, yüzde 13 ile Amerika, yüzde 4 ile Rusya ve yüzde 1 ile Çin takip ediyor." 



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