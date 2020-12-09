'Halkın yüzde 53’ü sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor'

MetroPoll tarafından katılımcılara “Şu andaki gelirinizle ilgili durumu birazdan okuyacağım ifadelerden hangisi daha iyi açıklar?” sorusu yöneltildi.







Katılımcıların yüzde 53’ü “Sadece beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum” derken, “Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum” diyenler yüzde 19,9, “Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum” diyenlerin oranı ise 25,7 olarak belirlendi.





Katılımcılara “Hükümetin ‘ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz’ iddiasını samimi/inandırıcı buluyor musunuz?” sorusu da yöneltildi.





Bu soruya “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 59,9, “Evet” diyenlerin oranı yüzde 30,7, “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 9,4 çıktı.





“Sizce ülke ekonomisi hangi liderin önderliğinde iyi yönetilir?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 36,6’sı Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtını verdi.





Katılımcıların yüzde 10,3’ü Meral Akşener, yüzde 10,1’i de Kemal Kılıçdaroğlu’yu işaret etti.